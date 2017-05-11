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§ NG.kz
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.
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Бывалый
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Юд, ты хоть раз был на традиционном стародавнем (которому лет 100 а может и больше) деревенском кладбище?
Посети ради расширения кругозора.
В деревнях никто никогда не выкашивает траву на могилках и тем более никто там не мусорит - односельчане могут резко не понять мусорящего возле могил не только своих предков...

ТСовец
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
речь про порядок и не я начал порядками мериться.

Есть активисты, могли бы организованно сделать уборку. Нет. Вам легче сидя на проперженных диванах обвинять окружающих во всех грехах. Скрепные такие скрепные.. Лучше бы размялись - порядок навели.

самат
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ага такой порядок в районе старой березки, что архимед решил стену по абая построить, чтоб бурьяна не видно было..
дело в том, что это старое мусульманское кладбище, а точнее Татарское, многие потомки давно ассимилировались с Русскими и давно забыли о своих предках и не относят себя к этой нации даже явными Татарскими фамилиями типа Халиков, Ахмадеев, оглянись вокруг расспроси своих стариков возможно там покоятся останки твоего прадедушки или прабабушки.

112
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а кто насмехается? я то вс

Ай ладно, если не так то звиняюсь..

Маша
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про кладбище на красном партизане тоже стоит написать!Воды в ёмкостях нет,кругом мусор!

§ yudjin
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Лучше бы размялись - порядок навели.

уж мне то ты про порядок не трынди... каждый бы его так наводил, хотя бы возле своего дома.

Цитата:
самат:
возможно там покоятся останки твоего прадедушки или прабабушки.

уж я на 100 % уверен, что нет.
Профайл

Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 12.05.17 - 00:26
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