Цитата: yudjin:

ага такой порядок в районе старой березки, что архимед решил стену по абая построить, чтоб бурьяна не видно было.. дело в том, что это старое мусульманское кладбище, а точнее Татарское, многие потомки давно ассимилировались с Русскими и давно забыли о своих предках и не относят себя к этой нации даже явными Татарскими фамилиями типа Халиков, Ахмадеев, оглянись вокруг расспроси своих стариков возможно там покоятся останки твоего прадедушки или прабабушки.