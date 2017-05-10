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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Мочить козлов надо, пока есть шанс.

Да мочи ты на здоровье!
Кто тебе запрещает?
Я в третий раз напишу, для тех кто сильно-сильно глубоко в танк забрался: дело не в этом, дело в другом - будет тебе потом что-то по закону за такое мочилово или нет.
Закон тебе не запрещает даже просто выйдя на улицу убить любого кого увидишь, просто так убить, по собственному желанию.
Другое дело что за это тебя в тюрьму посадят.

§ Козлов я
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходя мимо:
1-е место в мире по числу разводов

Цитата:
74:
3. Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в мире по количеству разводов.

Где бы эти цветные газетки почитать?
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§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
дело не в этом, дело в другом - будет тебе потом что-то по закону за такое мочилово или нет.

Да у нас также предусматривается самооборона.
Цитата:
Статья 32. Необходимая оборона
1. Необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда посягающему лицу. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам.
2. Не является уголовным правонарушением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
3. Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда. Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.


Не думаю, что в УК РФ есть значительные отличия.
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Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Закон тебе не запрещает даже просто выйдя на улицу убить любого кого увидишь, просто так убить, по собственному желанию.
Другое дело что за это тебя в тюрьму посадят.

Противоречивый Вы наш. Как же закон может разрешать такие деяния, если этим же законом предусмотрена кара. Прежде чем что либо изречь, как минимум, необходимо подумать.

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да у нас также предусматривается самооборона.

Да, есть.
Так-то в целом все разумно.
Но народу же хочется помахать кулаками после драки, а не во время нее.
Вот и получают потом сроки за превышение необходимой самообороны.
Вся заковыка в формулировке - необходимая(!) оборона: вот насколько то или иное действие действительно необходимо (т.е. в буквальном, а не в эмоциональном понимании)?
Если рассматривать этого чувака, который пятерых опосля получения люлей завалил: было ли так необходимо их убивать или для защиты членов семьи (их право на жизнь, например) достаточно было вызвать полицию/позвать на помощь/и т.п.?

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Как же закон может разрешать такие деяния, если этим же законом предусмотрена кара.

Вы намеренно изворачиваете и искажаете или просто .... не понимаете разницы?
Я где-то написал что закон(oh, shi...!) разрешает (oh, fuc...!) убивать?
Я написал, внимание, "закон не запрещает".
Потому что такой запрет бессмысленен.
Человеком движет страх, не какие-то там запреты чего-то делать.
Страх быть наказанным за свершение того или иного поступка.
А запрет... Ну давайте пропишем что запрещено пукать в пятницу по вечерам - и что, вы думаете все сразу перестанут пукать по вечерам в пятницу от этого?
Да черта с два!
Перестанут только тогда, когда начнут наказывать за пукание в пятницу по вечерам.
Простите, вы вообще - с головой своей дружите? А пользовались ею хоть когда-нибудь?

§ КГСПС
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.05.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ТВОЙ дом - это пока ТЫ в нем хозяйничаешь.
А как только ты ДОПУСТИЛ что хозяйничаешь там уже не ты - это уже не твой дом.

Во время войны на нашей территории, т.е. в нашем доме хозяйничал враг, тоже надо было утереться? Такие как вы так и делали-шли в полицаи, новым хозяевам сапоги лизать.
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