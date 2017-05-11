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§ NG.kz
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.
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112
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Где воевал, что героического совершил.

У Нурбанчика спроси, он все о нем, о Герое Советского Союза прочитал в книге какой то..

112
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
кладбище тебя хоронить нельзя, т.к ты всех задолбишь своими мемуарами" о сталинизме- -путинизме- гитлеризме и голодоморе" в придачу.

Лучше попроси своих сородичей, чтоб отвезли тебя к священной горе Улутау, что

Могилы нельзя выбирать, ты обязан лежать там, по крайней мере, недалеко, где твой род, где родился и вырос в детстве..
А всякие пантеоны, это чудовищная глупость и хамство по отношению к другим умершим..
Там то делить что?
Пи пи меряться?

Гость
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Цитата:
Гость:
Где воевал, что героического совершил.

У Нурбанчика спроси, он все о нем, о Герое Советского Союза прочитал в книге какой то..

Нурбанчик же писал, что среди героев твоего деда не значится...
Чтож ты за внук такой, ничего про деда не знаешь?
Может он и не воевал вовсе? Или воевал, но не за Советский Союз, а совсем наоборот-против?

ЯВП
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Мы уж как нибудь сами без вас разберёмся. Хотя и разбираться тут нечего...на мусульманских кладбищах порядок...

Ну хорошо хоть на кладбищах -порядок. Хотя...в этой стране должен же бть хоть где то порядок...

112
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Нурбанчик же писал, что среди героев твоего деда не

Спроси у него.
Если для него те кто бились с фашизмом не герои, то он похож на подобие тебя будет..

Гость
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если для него те кто бились с фашизмом не герои, то он похож на подобие тебя будет..

Я так понимаю, рассказа о подвиге деда не будет? Что характерно для всех твоих сказок...
Для понимания... воевали-воины, а подвиги совершали-герои. Хотя...для тебя, которому встать с дивана- подвиг, то и ты герой....тоже...

Владимир
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю откуда у вас такая информация - я сам живу в Европе, содержание захоронения бабушки, обходится мне в 40 евро в год.Думаю, что это для каждого уважаещего память своих умерших, это не такая уж непосильная плата. И нет такого, чтоб за не уплату выкидывали останки из могилы - если не могут найти родственников или опекунов, то производятся либо перезахоронение в общую ( что-то вроде братской могилы) либо кремация,с последующим замурованием урны с прахом в стену колумбария на кладбище. За то по кладбищу в любое время года можно как по парку пройти- все в цветах,чисто, красиво, ухоженно.

* yudjin
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
на мусульманских кладбищах порядок...

брешешь как всегда ...
ага такой порядок в районе старой березки, что архимед решил стену по абая построить, чтоб бурьяна не видно было.. да тут пожар случился, сухостой погорел... а с обратной стороны через кушари не пролезть... иди, брехло , бурьян выдирай... хоть там устанешь, не будешь желчь националистическую изливать... когда уже захлебнёшься?
Профайл

Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 11.05.17 - 22:34
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