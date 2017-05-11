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≡ Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю "неформальные платежи и взятки". К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю "фаворитизм в принятии решений чиновников" перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места
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старослужащий
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
" Старослужащий" наверное давно работает в каком то акимате, вот он и защищает свою зарплату, за которую он в рабочее время сидит на сайте НГ.

правильно говоришь, дома нужно отдыхать, общаться можно и на работе.

§ 74
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
К 2030му

2030 досрочно выполнили, сейчас 2050
Профайл

гость
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство давно научилось забирать деньги у бедных, и отдавать их богатым, правда у бедных денег мало, зато бедных очень много.

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Старослужащий* !! Мне хватает моих денег , которые я ЗАРАБАТЫВАЮ !!

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И *старослужащий* - тыкать не надо !

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята , мне до лампочки , какая зряплата у ваших чиновников !!Суть в том , что чиновник не приносит прибавочную стоимость !!Карла Маркса хоть кто-нибудь читал ! А нам впаривают , что *Увеличение бюджетных средств на оплату труда госслужащих оказало влияние на соответствующий рост налоговых и прочих отчислений работодателей на 25 процентов* - из одного ведра в другое переливают!!Из бюджета получили зряплату и с ним же поделились !Так давайте в 10 или 100 раз подымите - ого-го как у вас бюджет вырастет!!!

пластинки
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
наши аналитеги, прославляющие Союз..

можно ссылочку на статью таможенного кодекса на вину которого ты ссылаешь все отечественные грехи? Откуда она у тебя, ты ж клеветник, да?

Жора
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пластинки:
можно ссылочку на статью таможенного кодекса на вину которого ты ссылаешь все отечественные грехи? Откуда она у тебя, ты ж клеветник, да?

Он уже пару лет одно и тоже талдычит, достал уже всех своими посылами на счет ТС, списывая абсолютно все грехи там.союз, походу переклинило парнишку на этом.

Бывалый
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Суть в том , что чиновник не приносит прибавочную стоимость !!

Учитель и врач - тоже.
Инвалид, пенсионер, военный, полицейский - тоже.
Дальше - что?

112+
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пластинки:
можно ссылочку на статью таможенного кодекса на вину которого ты ссылаешь все отечественные грехи?

Простой вопрос: какие мобильные телефоны производят сегодня в России? Какие компьютеры? Может, это россияне делают мерседесы или хотя бы самые лучшие в мире холодильники? При всем уважении, Россия — это всего лишь старенький бессильный геополитический карлик с непомерными амбициями, чаще всего необоснованными. Все, что наши соседи нам могли дать, мы, имею надежду, по итогу последних 360 лет поняли. Нам нужно вежливо поблагодарить за эту школу и попробовать — может, впервые в жизни — понять, что нужно стремиться иметь дело с теми, кто может что-то дать тебе. А дать может лишь тот, кто имеет сам.

112
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пластинки:
можно ссылочку на статью таможенного кодекса на в

А ты посмотри вокруг незрячий, да увидь, что все вокруг подорожало..
Хорошо хоть зарплата не подорожала у нарадишка..

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалому : Суть в том , что взяли из бюджета - а потом часть , в виде налога , снова вернули в бюджет . И как бы идет наполняемость бюджета - а на самом деле переливают туда-сюда .

пластинку смени
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты посмотри вокруг незрячий, да увидь, что все вокруг подорожало..

да да да всем видно как ты визжишь и отбрыкиваешься когда тебя за язык схватили, мущщинка (уменьшительно-производное от народишка), как черт от ладана. ))))

112
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пластинку смени:

Что нибудь по теме, или все обо мне да обо мне?
Если меня не будет, говорить о чем будешь?
То то..
Ты живешь тут благодаря мне..
Но по теме ничего как полагаю?
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