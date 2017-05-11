Владимир Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в... #36







Отправлено: - 22:24 Я не знаю откуда у вас такая информация - я сам живу в Европе, содержание захоронения бабушки, обходится мне в 40 евро в год.Думаю, что это для каждого уважаещего память своих умерших, это не такая уж непосильная плата. И нет такого, чтоб за не уплату выкидывали останки из могилы - если не могут найти родственников или опекунов, то производятся либо перезахоронение в общую ( что-то вроде братской могилы) либо кремация,с последующим замурованием урны с прахом в стену колумбария на кладбище. За то по кладбищу в любое время года можно как по парку пройти- все в цветах,чисто, красиво, ухоженно.