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≡ Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50 богатейших предпринимателей Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50 богатейших предпринимателей Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 мая казахстанский Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых состоятельных бизнесменов страны по итогам 2016-го года. В нем больше нет хозяев агропромышленных холдингов, о которых в последние годы упоминают исключительно в связке с прилагательным «проблемный»
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112
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, корвалолчика мне, потому что дешевый..
Я так распереживался за олигарха, так распереживался что он стал каким то 51м с миллиардом долларов и спрятаными парами ярдов в офшорах Панамы..
Как жыть то теперь народу?

Гоша
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дак куда-же делось состояние Василия
Розинова,статья ведь об этом? Никто не
знает?

ВЧК
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
Дак куда-же делось состояние Василия
Розинова,статья ведь об этом? Никто не
знает?

Передвинул свой кровные подальше.. к примеру в Израиль... будет инвестировать теперь другое государство..а народ который горбатился на него остался у разбитого корыта... Спасибо Василий Самойлович за сытную и достойную жизнь в деревнях. Скоро и редакции аппетит урежет как пить дать...

ВЧК
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно завтра с приездом премьер министра и проясниться судьба некоторых людей в штатском.

?
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда говорили: "Розинов создал рабочие
места сельчанам..." Как они теперь без него?
Василий Самойлович мог бы выступить в СМИ
и рассказать о причинах краха "Иволги", что-
бы другим наука была.

Аман
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вложил деньги в РФ и влип как кур во щи. Нашел тихую гавань на свою ж..

* yudjin
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4571
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.05.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
... будет инвестировать теперь другое государство..а народ который горбатился на него остался у разбитого корыта...

тебе то какое дело.. ты чё ли горбатилась.... горбатая?
Цитата:
ВЧК:
Скоро и редакции аппетит урежет как пить дать...

если токо ленинскому пути...
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