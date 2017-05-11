внук победителя Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в... #19







Отправлено: - 19:12 Цитата: ветеран:

куда идут наши налоги ?

а куда смотрит православная церковь? испокон веков церковь содержала погосты ведь это богоугодное дело, как я знаю Русская православная церковь очень богатая организация и могла бы из своих доходов хотя бы 1% и на нашу Епархию, в конце концов есть же очень обеспеченные православные которые могли бы пожертвовать, и кладбище было бы как конфетка, это же касается мусульман.