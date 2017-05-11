112+ Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов... #24







Отправлено: - 17:45 Цитата: пластинки:

можно ссылочку на статью таможенного кодекса на вину которого ты ссылаешь все отечественные грехи?

Простой вопрос: какие мобильные телефоны производят сегодня в России? Какие компьютеры? Может, это россияне делают мерседесы или хотя бы самые лучшие в мире холодильники? При всем уважении, Россия — это всего лишь старенький бессильный геополитический карлик с непомерными амбициями, чаще всего необоснованными. Все, что наши соседи нам могли дать, мы, имею надежду, по итогу последних 360 лет поняли. Нам нужно вежливо поблагодарить за эту школу и попробовать — может, впервые в жизни — понять, что нужно стремиться иметь дело с теми, кто может что-то дать тебе. А дать может лишь тот, кто имеет сам.