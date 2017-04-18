Сегодня докупил 24 плитки темных, светлую назад не приняли, потерял около 9ти тысяч тенге..

А все потому что хотел сперва три ряда делать темной снизу, да переиграли потом, низковато как вроде..

Плитку 40 на 25 просто впервые делаю..