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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 18.04.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
говорил,я пчёлка майя сам пилю и строгаю

Не, я говорил что обучал его кафельному искусству в начале 2000х..
Я хороший учитель..

§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.04.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока кафельщик бухает, от нечего делать смотрим что у нас из дверей в гараже, потому что в ванну пора ставить коробку.
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.04.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затем сверив что у нас там что то валяется, дабы сэкономить берем в Особняке точно такой расцветки, одну 60ку ванна, 60ку гардеробная, 70ку на кухню, недостающие обналички и короба..




Что понравилось, доставка в Особняке бесплатна и донос до квартиры на любой этаж..
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Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 20.04.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
что у нас из дверей в гараже,

Друг а что такие двери отстойные? Я где дуб, ясень, бук. А вспомнил, эти двери из сосенок Мартовских.

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 20.04.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
что такие двери отстойные? Я где дуб, ясень, бук. А

Ремонт бюджетный, деньги только на самое недорогое..
Да, двери пустышки..

гость
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 20.04.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ремонт бюджетный, деньги только на самое недорогое..


сараи какие-то прикупил похоже.
и делаешь из них жилье.

Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 20.04.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ремонт бюджетный, деньги только на самое недорогое

Понял, отстал. Ремонт поди делаешь в загородном доме акима, или его зама?

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 20.04.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ремонт поди делаешь в загородном доме акима, или его зама?

Ремонт делаю в Рудном, однокомнатная квартира на Ленина 40..

§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.05.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного доделываем ремонт, по мере накопления денег и желания..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.05.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двери поставлены на бабочки, хотя я не сторонник этого.
Убедили что двери легкие пустотелые..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.05.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Припрятали счетчики воды и пять центральных кранов..
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Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 11.05.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Припрятали счетчики воды и пять центральных кранов..

Марик а налоги то, платишь?

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 11.05.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Марик а налоги то, платишь?

С того что делаю ремонт?
Нет..
А надо?

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 11.05.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня докупил 24 плитки темных, светлую назад не приняли, потерял около 9ти тысяч тенге..
А все потому что хотел сперва три ряда делать темной снизу, да переиграли потом, низковато как вроде..
Плитку 40 на 25 просто впервые делаю..

§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2088
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.05.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбираем затирку, для верха выбрал Жасмин, завтра привезут, для низа Шоколад.
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