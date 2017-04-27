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§ NG.kz
Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали - паводка боится даже столица
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.04.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масштабное половодье охватило добрую половину страны - 7 областей на западе (Актюбинская), севере (Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская), в центре (Карагандинская и Акмолинская) и на востоке (Восточно-Казахстанская). Затопленными, только официально признаны, полсотни населённых пунктов – это почти две тысячи домов.
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Гость
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 27.04.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" паводка боится даже столица" еще одно ЭКСПО пусть построят, чтоб его смыло и деньги не пришлось отмывать. Такое ощущение что у нас раз в 10-20 лет поводки, а не каждый год. Равносильно как и обильные снегопады к которым мы не когда не готовы

§ vbn
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 27.04.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да , прогноз они в основном даже рядом не попадают.
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§ лимон
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.04.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если столицу подтопит - это будет эпик фэйл
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Доцент
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 27.04.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На весь город Алматы, к примеру, работает одна метеостанция, которой уже более 150 лет.%%%%

молодцы, семипалатинские казаки, которые не только организовали российский форпост Верный на отбитых у джунгар землях, да ещ-що заложили метеостанцию, школу и библиотеку. которыми до сих по пор пользуется в А-Ате.

Хохол
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 27.04.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казгидромет уже не первый год просит у вышестоящих ведомств новое оборудование. Но пока получает отказ за отказом. "Есть датская гидрологическая модель Mike 11, она стоит свыше 30 тысяч евро.

Ну выпросят деньги и что , от этого поменяется отношение к содержанию дамб и насыпей ? Одни сирен хотят натыкать везде , другие приборчики , а людям не дудение и прогнозы нужны а противопаводковые мероприятия .

112
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 27.04.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Яндексе погода есть же, че париться..
Ну если Яндекс не нравится, то в Гуголе..

nik58
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 28.04.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все делать по уму,осваивать нечего будет !А это непорядок !Звоночки !Если что еще серьезней жахнет,так вообще полный крах случится

874
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 28.04.17 - 12:17
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...




Отправлено: 28.04.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну выпросят деньги и что , от этого поменяется отношение к содержанию дамб и насыпей ? Одни сирен хотят натыкать везде , другие приборчики , а людям не дудение и прогнозы нужны а противопаводковые мероприятия .

Чтобы построить гидросооружения нужны водно-технические изыскания, которые в том числе базируются на натыканных везде приборчиках и многолетних наблюдениях. Так что не имея гидрометеорологических данных никогда ничего не сможете построить.

§ Медный
Re: Когда метеостанций не хватает, а дамбы давно обветшали -...
Медный


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.05.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и рассказал Анатолий Рябцев в чём тут дело, ищите на ютубе
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