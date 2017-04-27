Цитата: Казгидромет уже не первый год просит у вышестоящих ведомств новое оборудование. Но пока получает отказ за отказом. "Есть датская гидрологическая модель Mike 11, она стоит свыше 30 тысяч евро.

Ну выпросят деньги и что , от этого поменяется отношение к содержанию дамб и насыпей ? Одни сирен хотят натыкать везде , другие приборчики , а людям не дудение и прогнозы нужны а противопаводковые мероприятия .