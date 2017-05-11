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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.05.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Тебе про евро писали

В долларах тоже ниче, кто накупил по 307 и продаст по 468..

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.05.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скончался Майкл Паркс, светлая ему память..

555
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.05.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете. Занавес опускается, дальше на очереди свобода слова и т.д

совдеп
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.05.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Путин подписал указ

Вчера он играл в хоккей и 6 шайб забил в ворота противника. Вот.
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