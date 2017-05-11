Цитата: Гоша:

Дак куда-же делось состояние Василия

Розинова,статья ведь об этом? Никто не

знает?

Передвинул свой кровные подальше.. к примеру в Израиль... будет инвестировать теперь другое государство..а народ который горбатился на него остался у разбитого корыта... Спасибо Василий Самойлович за сытную и достойную жизнь в деревнях. Скоро и редакции аппетит урежет как пить дать...