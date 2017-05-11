FUD Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50... #10







Отправлено: - 15:36 Кто воспользовался развалом и сделал себе капитал, кто говорит "То что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги", а также те кто продались и продали через банкротство отличные хозяйства и пошли на повышение и им подобные, сколько бы вы церквей и мечетей не построили все равно попадете в ад! Причин для этого очень много.

Вороной быть, не брезгать падалью, но долго жить.

Шакалом быть, но с кем дружить?

Ведь оба эти твари едины в интересе

Мир тесен и это правда

Живем мы с ними вместе!