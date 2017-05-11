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≡ Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50 богатейших предпринимателей Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50 богатейших предпринимателей Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 мая казахстанский Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых состоятельных бизнесменов страны по итогам 2016-го года. В нем больше нет хозяев агропромышленных холдингов, о которых в последние годы упоминают исключительно в связке с прилагательным «проблемный»
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§ было время
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
было время


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 11.05.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а деньги то все равно остались. :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

ТСовец
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если где то чего то убыло, значит в другом месте прибыло".
. . Козьма Прутков.

555
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он сын бывшего премьера, министра обороны

Цитата:
учитель физкультуры, начинавший свою карьеру с тренерской работы в родных местах- Он тесть президентского внука


О чём еще можно говорить как делать у нас деньги!!!

И еще один ответ на вопрос:

Цитата:
Боранбаеву принадлежит сеть McDonald’s в Казахстане, так что строительство в Костанае третьего в стране ресторана этой сети - свидетельство развития его бизнеса

совет петрович
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, надо скинутся и поддержать человека. Пропадет ведь..
Счет, плиз.

Все просто
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
И еще один ответ на вопрос:

Поэтом можешь ты не быть, а тестем быть обязан.

§ drakon
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

На 13-м месте Кайрат Боранбаев, уроженец Тургайской области, учитель физкультуры,

Цитата:

Он тесть президентского внука Айсултана Назарбаева,

Цитата:

Боранбаеву принадлежит сеть McDonald’s в Казахстане, так что строительство в Костанае третьего в стране ресторана этой сети

Что то быстро забыли,о спиленных Деревьях у МАРТА.
Я же гоаорил вам,скоро забудете... 8-) :-o
Профайл

гость
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще публиковать рейтинги толстосумов в нищих странах, само по себе кощунственно.

§ Доктор СИЗО
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.05.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то быстро забыли,о спиленных Деревьях у МАРТА.
Я же гоаорил вам,скоро забудете... 8-) :-o
Профайл Послать приватное сообщение drakon

- не пыли зря Дракоша, тот угол был неиспользованной площадкой городской территории, оставшейся со времени строительства кинотеатра Кустанай....я еще помню там ряд саманных домиков, стоящих возле типографии....
-другое дело....не каждому достается такой лакомый кусочек....
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.05.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
Ребята, надо скинутся и поддержать человека. Пропадет ведь..
Счет, плиз.

-не пропадет....в области еще хватает много деревенских лохов....
Профайл

FUD
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто воспользовался развалом и сделал себе капитал, кто говорит "То что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги", а также те кто продались и продали через банкротство отличные хозяйства и пошли на повышение и им подобные, сколько бы вы церквей и мечетей не построили все равно попадете в ад! Причин для этого очень много.
Вороной быть, не брезгать падалью, но долго жить.
Шакалом быть, но с кем дружить?
Ведь оба эти твари едины в интересе
Мир тесен и это правда
Живем мы с ними вместе!

§ Сергей_я
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.05.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это, как ево. Его уже нужно искать в списках богачей России вообще-то :lol: :lol: :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Глава холдинга «Иволга» Василий Розинов покинул список 50...




Отправлено: 11.05.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Типография , это да им. Ленина , портрет висел над входом , перед ней кафе небольшое было . Но всё это . ближе к прокуратуре было . На пустыре иной раз цирк-шапито ставили .
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