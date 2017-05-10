112 Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО... #2







Отправлено: - 21:01 Летом нужно посещать солнце, воду и песочек на пляже..

Зимой коньки, лыжы, бассейны..

Весной готовься к даче..

Если только в ноябре можно поехать..

Ноябрь само то думаю..

Ну как вариант поехать на ЭКСПО на наш Дизельный и посмотреть новейшие технологии прикручивания колес и снятия целлофана..

Я то с удовольствием..

А потому да, я за..