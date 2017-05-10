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§ NG.kz
Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО 2017. Собираетесь ли вы посетить это мероприятие?
Результаты опроса

честно говоря...
Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...




Отправлено: 10.05.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасный опрос для редакции...

112
Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...




Отправлено: 10.05.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летом нужно посещать солнце, воду и песочек на пляже..
Зимой коньки, лыжы, бассейны..
Весной готовься к даче..
Если только в ноябре можно поехать..
Ноябрь само то думаю..
Ну как вариант поехать на ЭКСПО на наш Дизельный и посмотреть новейшие технологии прикручивания колес и снятия целлофана..
Я то с удовольствием..
А потому да, я за..

Владимир
Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...




Отправлено: 11.05.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда на этой выставке будет хотя бы казахстанская светодиодная лампочка - это экспо будет не так смешно и позорно для нас.

§ Доктор СИЗО
Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.05.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как вариант поехать на ЭКСПО на наш Дизельный и посмотреть новейшие технологии прикручивания колес и снятия целлофана..
Я то с удовольствием..
А потому да, я за..

-где твой патриотизм, казак-бала....повторяешь вслед за другими чужие глупости....привыкли гадить где попало.... :-( :-( :-( :-(
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* 74
Re: Через месяц в Астане откроется Международная выставка ЕХРО...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
где твой патриотизм,

:-) :-) :-)
вот уморил
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