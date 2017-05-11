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§ NG.kz
«Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О яме, которая находится напротив дома № 175 «А» по ул. Гоголя, «НГ» сообщил житель Костаная Геннадий ДУБИНИН.
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ice
Re: «Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя




Отправлено: 11.05.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом не на Гоголя 175, а 73

§ dandiv
Re: «Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.05.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чей такой служебный авто? Чего это он возле жилого дома припаркован? Да и техосмотр у него просрочен (до 23.04.2017 был действителен)
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∆∆∆
Re: «Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя




Отправлено: 11.05.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ice:
Дом не на Гоголя 175, а 73

73 существует? :lol:

1
Re: «Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя




Отправлено: 11.05.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы по западному пройдите, там таких дырок в каждом дворе по дюжине наберется
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