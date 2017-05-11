dandiv Re: «Дырки» Костаная. Провал на улице Гоголя #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 378

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Чей такой служебный авто? Чего это он возле жилого дома припаркован? Да и техосмотр у него просрочен (до 23.04.2017 был действителен)