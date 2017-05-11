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§ NG.kz
Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алевтина Васильевна ПОПОВА переходила дорогу на перекрестке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби, где сейчас идут ремонтные работы, 7 мая около 15.00. В тот день был сильный ветер, который снес незакрепленное ограждение. Оно рухнуло на женщину.
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С этого района
Re: Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу...




Отправлено: 11.05.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне в полиции вообще сказали, что здесь никто не виноват, ведь на улице был сильный ветер
. Этим товарищам лишь бы отделаться.
Алевтина Васильевна пусть скорее выздоравливает.

§ Сергей_я
Re: Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.05.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АБЗ+ не простая контора. Не даром все тендера их. Поэтому очень маловероятно, что из этого всего что-то путнее выйдет для пострадавшей.
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* 74
Re: Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять "саке-маке" включатся.. Жалко женщину
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* 74
Re: Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22298
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* 74
Re: Ограждение ремонтируемого участка улицы придавило жительницу...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, реконструкция ул. Майлина рассчитана на два года. В этом году планируют проложить коммуникации, в следующем — закатать асфальт. Стоимость реконструкции — более 1 млрд тенге.
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