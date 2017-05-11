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§ NG.kz
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.
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ого
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хоть в какой-то теме у 112 виноват не тс, а наши же люди, что посетители, что стикс, не имеющая машины и людей.

Борат
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внучек ты не ветеранов . Но сказочника!
Бывалому обратить взор к зерцалу .ибо по форуму только сей господин регулярно наваливает на вентилятор
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