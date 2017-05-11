NG.kz Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:05 Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.

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