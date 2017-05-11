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≡ Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания представила новый метод взаимодействия устройств Интернета вещей (Internet of Things) с облачной платформой с целью управления из единого центра. Azure IoT Edge позволяет упростить удаленное управление «умными» устройствам не только дома, но и в офисах или на заводах. .
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джигуда
Re: Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный...




Отправлено: 11.05.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пендосов восхвалять взялись? Так последние скрепы растерять недолго. А как же космодром "Восточный", научный наногород "Сколково", Ю-мобиль Прохорова?
А эту новость в рубрику "Их нравы".

Гость
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации




Отправлено: 11.05.17 - 12:47
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Гость
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации




Отправлено: 11.05.17 - 12:59
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
джигуда:
скрепы

Духовные скрепы (также просто скрепы) — распространённая в политическом дискурсе фраза, запущенная Владимиром Путиным в 2012 году, означающая ценности, скрепляющие Россию в единое целое. Что в действительности из себя представляют духовные скрепы, достоверно неизвестно, по-видимому это попытка дать новую версию концепции «православие, самодержавие, народность», но на этот раз настолько четкой формулы нет, Путин говорил о русском языке, русской культуре и совместной тысячелетней истории. Многие государственники верят, что духовные скрепы нужны России, либералы обычно уверены, что серьезное отношение к духовным скрепам характерно только для «ватника», а само словосочетание не имеет смысла и используется для пропаганды. Хотя выражение и было запущено президентом России и стало применяться российским политическим истеблишментом, активно его употребляют и либеральные оппозиционеры (они это делают, как правило, в ироническом смысле).
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