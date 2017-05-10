74 Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием #57





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3883

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:07 Цитата: проходя мимо:

проходя мимо

1. Соединенные Штаты имеют самый высокий в мире процент населения находящегося в заключении и самое большое в мире количество заключенных.



2. Согласно «NationMaster.com», в Соединенных Штатах – самый высокий в мире процент людей имеющих избыточный вес.



3. Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в мире по количеству разводов.



4. Соединенные Штаты и Великобритания лидируют по количеству часов, которые каждый человек проводит перед телевизором в неделю.



5. В Соединенных Штатах – самый высокий на планете уровень потребления наркотиков.



6. В Соединенных Штатах каждый год совершается гораздо больше угонов автомобилей, чем где-либо ещё в мире.



7. В Соединенных Штатах каждый год совершается больше изнасилований, чем где-либо еще в мире.



8. В Соединенных Штатах каждый год совершается больше убийств, чем где-либо еще в мире.



9. Общее количество преступлений, совершаемых за год в Соединенных Штатах больше, чем где-либо еще в мире.



10. В Соединенных Штатах, количество полицейских также больше, чем где-либо еще в мире.



11. Соединенные Штаты тратят на здравоохранение (как процент от ВВП) намного больше, чем любая другая страна в мире.



12. Людей, принимающих фармацевтические лекарственные препараты, в Соединенных Штатах больше, чем в любой другой стране мира. worldluxrealty.com



13. Процент женщин, принимающих антидепрессанты в Америке, выше, чем в любой другой стране в мире.



14. Долги по кредитам на образование у американцев выше, чем где-либо еще в мире.



15. Порнографических материалов в Соединенных Штатах выпускается больше, чем где бы то ни было на всем земном шаре. 89 процентов порнографии создаётся в США, и только 11 процентов – приходится на всю остальную часть мира.



16. У Соединенных Штатов, каждый год, – самый большой торговый дефицит в мире. Между декабрем 2000 и декабрем 2010, торговый дефицит Соединенных Штатов составил 6.1 триллиона долларов, и, начиная с 1976 года, торговый баланс США каждый год был отрицательным.



17. Соединенные Штаты тратят на вооруженные силы в 7 раз больше, чем любая другая страна на планете. Фактически, американские военные расходы больше чем военные расходы Китая, России, Японии, Индии, и остальной части НАТО, вместе взятые.



18. У Соединенных Штатов гораздо больше зарубежных военных баз, чем у любой другой страны.



19. У Соединенных Штатов – наиболее сложная система налогообложения во всем мире.



20. США накопили самый большой государственный долг, который когда-либо видел мир, и ситуация быстро ухудшается. Прямо сейчас американский государственный долг увеличивается со скоростью 40 000 $ в секунду.