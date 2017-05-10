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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Одно разрешают, другое хотят запретить.

И выуживаете всякий бред же где-то.
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555
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленький мальчик на яблоню влез
Дед Моисей достает свой обрез
Долго над садом летал детский крик
2017 - ухмыльнулся старик :lol: :lol: :lol:

проходя мимо
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Понятно, что к простым смертным такие не полезут, тут в зоне риска окажутся люди с достатком выше среднего, и богатые люди

Неудивительно. Антирекорды России
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;
1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения;
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности;
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;
1-е место в мире по потреблению табака и третье место по производству табачных изделий;
1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
1-е место в мире по количеству ДТП;
1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации воздушного транспорта уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой);
1-e место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок;
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров;

§ Валентин
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.05.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И выуживаете всякий бред же где-то.


Да ну старый же принцип: а у вас негров линчуют ©

А по теме статьи, я смотрел большое интервью с человеком, который 17 лет в полиции Окленда прослужил, там как раз в том числе этот вопрос затрагивался.

В общем и целом такой принцип там работает, т.е. против человека, который незаконно проник на твою территорию, отказывается её покинуть, и при этом представляет угрозу для тебя или твоих близких (по твоему мнению на тот момент, это важно) - можно применить и физическую силу и оружие.

Другое дело, что после этого будет следствие, будут устанавливать обстоятельства, как и что было.
Но, как говорится, пусть лучше трое судят, чем четверо несут.

В России такой практики нет, движение правильное, а внедрение гладко и просто пройти не может никогда.
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
но вот парадокс - иной злоумышленник трижды подумает, и откажется от задуманного преступления, опасаясь жёсткого отпора со стороны хозяина

Скорее не откажется, а будет действовать наверняка: убьет жертву не церемонясь дабы не дать ей шанса успеть защититься.
Больше трупов!
Больше треша!
Цитата:
Макарыч:
Т.е. по вашему человек, которого избили до полусмерти, а потом перестали, должен определить, будут его добивать или нет? Раз бить перестали, значит бояться уже нечего, опасности нет? Так выходит?

Совершенно неправильный вывод.
Опасность есть.
Бояться надо.
Но опасность уже теоретическая, возможно - надуманная (может будут убивать, а может и не будут - откуда знать?)
Но это вовсе не означает что надо брать в руки ствол и идти валить обидчиков.
Чтобы спастись - вовсе не обязательно этого делать, достаточно свалить и вызвать полицию.
Цитата:
Горожанин_kst:
А ты с этой ВЧКой как его измеряешь, процент этот?А?

Количество тяжких преступлений на 100 тыс населения не подходит как критерий?
В РФ в полтора раза выше в среднем кол-во выявленных преступлений (а уж как они там не регистрируют преступления - ваще отдельная тема)

555
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А по теме статьи, я смотрел большое интервью с человеком, который 17 лет в полиции Окленда прослужил, там как раз в том числе этот вопрос затрагивался.

В США давно убийство на частной территории ненаказуемо. С одним маленьким НО - смертельной ранение не должно быть нанесено сзади. Честный человек увидев оружие в руках хозяина повернется, чтобы уйти.

§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходя мимо:
Антирекорды России

Откуда данные и за какой год?Цитата:
проходя мимо:
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;

Это был бы очень-очень хороший результат. На самом деле - 32 место.
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проходя мимо
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Откуда данные и за какой год?Цитата:
Не мое. Просто статистика.
Кое в чем 2-е и 3-й (поправимо)

2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США);
2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая);
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после Литвы);
2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии);
2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
2-е место в мире по уровню бюрократии;
2-е место в мире по количеству заключенных на 1000 человек (после США);
2-е место в мире среди стран-распространителей спама;
2-е место в мире по числу детей, усыновленных в США;
3-е место в мире по распространению детской порнографии;
3-е место в мире по количеству тоталитарных сект;
3-е место в мире по угону машин.

§ Макарыч
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Чтобы спастись - вовсе не обязательно этого делать, достаточно свалить и вызвать полицию.

А если ты не чемпион по бегу?
А семью бросить в этом доме? Свалить самому?
А если тебя уже побили и ты обессилен, сваливать ползком? Надеяться на чудо?
Бред. Мочить козлов надо, пока есть шанс. Это твой дом. Почему ты сваливать должен?

[Исправлено: Макарыч, 11.05.2017 - 12:28]
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§ Макарыч
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.05.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
В США давно убийство на частной территории ненаказуемо. С одним маленьким НО - смертельной ранение не должно быть нанесено сзади. Честный человек увидев оружие в руках хозяина повернется, чтобы уйти.

В США больше 50 штатов и везде законы разные.
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Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходя мимо:
Не мое. Просто статистика.
Кое в чем 2-е и 3-й (поправимо)

Где эти ужасы, в каком материале - подскажите?Цитата:
проходя мимо:

§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходя мимо:
Не мое. Просто статистика.

Ты просто генерал Очевидность! Я и спросил - откуда и за какой год? Год может быть 1996, а источник - желтая газета.
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* 74
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходя мимо:
проходя мимо

1. Соединенные Штаты имеют самый высокий в мире процент населения находящегося в заключении и самое большое в мире количество заключенных.

2. Согласно «NationMaster.com», в Соединенных Штатах – самый высокий в мире процент людей имеющих избыточный вес.

3. Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в мире по количеству разводов.

4. Соединенные Штаты и Великобритания лидируют по количеству часов, которые каждый человек проводит перед телевизором в неделю.

5. В Соединенных Штатах – самый высокий на планете уровень потребления наркотиков.

6. В Соединенных Штатах каждый год совершается гораздо больше угонов автомобилей, чем где-либо ещё в мире.

7. В Соединенных Штатах каждый год совершается больше изнасилований, чем где-либо еще в мире.

8. В Соединенных Штатах каждый год совершается больше убийств, чем где-либо еще в мире.

9. Общее количество преступлений, совершаемых за год в Соединенных Штатах больше, чем где-либо еще в мире.

10. В Соединенных Штатах, количество полицейских также больше, чем где-либо еще в мире.

11. Соединенные Штаты тратят на здравоохранение (как процент от ВВП) намного больше, чем любая другая страна в мире.

12. Людей, принимающих фармацевтические лекарственные препараты, в Соединенных Штатах больше, чем в любой другой стране мира. worldluxrealty.com

13. Процент женщин, принимающих антидепрессанты в Америке, выше, чем в любой другой стране в мире.

14. Долги по кредитам на образование у американцев выше, чем где-либо еще в мире.

15. Порнографических материалов в Соединенных Штатах выпускается больше, чем где бы то ни было на всем земном шаре. 89 процентов порнографии создаётся в США, и только 11 процентов – приходится на всю остальную часть мира.

16. У Соединенных Штатов, каждый год, – самый большой торговый дефицит в мире. Между декабрем 2000 и декабрем 2010, торговый дефицит Соединенных Штатов составил 6.1 триллиона долларов, и, начиная с 1976 года, торговый баланс США каждый год был отрицательным.

17. Соединенные Штаты тратят на вооруженные силы в 7 раз больше, чем любая другая страна на планете. Фактически, американские военные расходы больше чем военные расходы Китая, России, Японии, Индии, и остальной части НАТО, вместе взятые.

18. У Соединенных Штатов гораздо больше зарубежных военных баз, чем у любой другой страны.

19. У Соединенных Штатов – наиболее сложная система налогообложения во всем мире.

20. США накопили самый большой государственный долг, который когда-либо видел мир, и ситуация быстро ухудшается. Прямо сейчас американский государственный долг увеличивается со скоростью 40 000 $ в секунду.
Профайл

Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 13:44
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Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 13:46
Комментарий проходит проверку.
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