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Горожанин_kst:
но вот парадокс - иной злоумышленник трижды подумает, и откажется от задуманного преступления, опасаясь жёсткого отпора со стороны хозяина
Скорее не откажется, а будет действовать наверняка: убьет жертву не церемонясь дабы не дать ей шанса успеть защититься.
Больше трупов!
Больше треша!
Цитата:
Макарыч:
Т.е. по вашему человек, которого избили до полусмерти, а потом перестали, должен определить, будут его добивать или нет? Раз бить перестали, значит бояться уже нечего, опасности нет? Так выходит?
Совершенно неправильный вывод.
Опасность есть.
Бояться надо.
Но опасность уже теоретическая, возможно - надуманная (может будут убивать, а может и не будут - откуда знать?)
Но это вовсе не означает что надо брать в руки ствол и идти валить обидчиков.
Чтобы спастись - вовсе не обязательно этого делать, достаточно свалить и вызвать полицию.
Цитата:
Горожанин_kst:
А ты с этой ВЧКой как его измеряешь, процент этот?А?
Количество тяжких преступлений на 100 тыс населения не подходит как критерий?
В РФ в полтора раза выше в среднем кол-во выявленных преступлений (а уж как они там не регистрируют преступления - ваще отдельная тема)