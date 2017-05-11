NG.kz Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:30 По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю "неформальные платежи и взятки". К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю "фаворитизм в принятии решений чиновников" перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места

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