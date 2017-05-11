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§ NG.kz
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю "неформальные платежи и взятки". К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю "фаворитизм в принятии решений чиновников" перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места
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Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 12:44
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§ 74
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
К 2030му

2030 досрочно выполнили, сейчас 2050
Профайл

Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 13:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 13:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 13:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 13:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге




Отправлено: 11.05.17 - 13:56
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