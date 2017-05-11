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§ NG.kz
Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам 2016 года Казахстан улучшил свою позицию, переместившись с 64 на 63 место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю "неформальные платежи и взятки". К 2020 году Казахстан должен занять 58 место. А также по показателю "фаворитизм в принятии решений чиновников" перешел с 50 на 48 место, а к 2020 году должен достигнуть 39 места
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1917
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РК около 100 000 госслужащих. 1,32 трл. делим на 100 000 и делим на 12 мес. Получается 1 100 000 тг. в месяц. Чтоб я так жил.

Бывалый
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец перепутали госсектор и госслужащих.
Госслужащие в госсекторе - это малая, очень малая доля.
Львиная доля в госсекторе - учителя и врачи.

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Увеличение бюджетных средств на оплату труда госслужащих оказало влияние на соответствующий рост налоговых и прочих отчислений работодателей на 25 процентов* - из одного ведра в другое переливают!!Из бюджета получили зряплату и с ним же поделились !

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,3 трлн делим на 12 , и делим на 98,9 = 1 095 382 тенге .Это что - такая зряплата ???

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Всего госсектор в текущем году увеличит отчисления в казну на 9 процентов, до 110,8 миллиарда тенге.* Меня просто убила эта статья !!!Что именно такое *госсектор*???

Бывалый
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:08
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*В целом доля госсектора в общем фонде заработной платы составляет 22 процента. Из них примерно 12,4 миллиарда тенге приходится на служащих госуправлений.* Ладно : 12,4 делим на 12 и делим на 53 тысячи - госслужащих центральных органов = 19456??? Что -то опять не сходится!!! Всегда говорил , что бухгалтерия придумана для того , чтобы обманывать народ .

старослужащий
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
1,3 трлн делим на 12 , и делим на 98,9 = 1 095 382 тенге .Это что - такая зряплата ???

да такая зарплата,.как говорится кто на что учился, завидуй молча.

старослужащий
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
*Всего госсектор в текущем году увеличит отчисления в казну на 9 процентов, до 110,8 миллиарда тенге.* Меня просто убила эта статья !!!Что именно такое *госсектор*???

тебе оно нужно?

112
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2030му году у нас задача по взяткам стать только 58ми?

старослужащий
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1917:
В РК около 100 000 госслужащих. 1,32 трл. делим на 100 000 и делим на 12 мес. Получается 1 100 000 тг. в месяц. Чтоб я так жил.

формулу подсчета поменяй.

112
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, Таможенный союз делает свое дело, кучка олигархов в месяц получает 20 миллиардов , наверно евро, вот то, чего мы добились благодаря таким замечательным людям как наши аналитеги, прославляющие Союз..

Семен
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
*В целом доля госсектора в общем фонде заработной платы составляет 22 процента. Из них примерно 12,4 миллиарда тенге приходится на служащих госуправлений.* Ладно : 12,4 делим на 12 и делим на 53 тысячи - госслужащих центральных органов = 19456??? Что -то опять не сходится!!! Всегда говорил , что бухгалтерия придумана для того , чтобы обманывать народ .

зачем себе зря голову ломаешь, тебя та эта зарплата ни как не коснется, только можешь успокоить себя мыслью, в конце концов это же наши граждане будут получать зарплату и приносить на рынок за счет них заработают торговцы и производители, а ты случаем не родственник полковника гиви из ДНР?

гость
Re: Расходы на зарплату госслужащим вырастут на 20 миллиардов...




Отправлено: 11.05.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Старослужащий" наверное давно работает в каком то акимате, вот он и защищает свою зарплату, за которую он в рабочее время сидит на сайте НГ.
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