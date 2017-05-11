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Гога:
*В целом доля госсектора в общем фонде заработной платы составляет 22 процента. Из них примерно 12,4 миллиарда тенге приходится на служащих госуправлений.* Ладно : 12,4 делим на 12 и делим на 53 тысячи - госслужащих центральных органов = 19456??? Что -то опять не сходится!!! Всегда говорил , что бухгалтерия придумана для того , чтобы обманывать народ .
зачем себе зря голову ломаешь, тебя та эта зарплата ни как не коснется, только можешь успокоить себя мыслью, в конце концов это же наши граждане будут получать зарплату и приносить на рынок за счет них заработают торговцы и производители, а ты случаем не родственник полковника гиви из ДНР?