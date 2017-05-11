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§ NG.kz
Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске (Челябинская область)
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В праздничные дни в Копейске на стадионе технических видов спорта прошло авиашоу, организованное энтузиастами авиамоделизма. На воздушные бои и показательные выступления, приуроченные к 72-й годовщине Великой Победы, приехали спортсмены из Челябинской и Свердловской областей, Башкирии и Казахстана.
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§ Валентин
Re: Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.05.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень круто!
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Башкурт
Re: Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске...




Отправлено: 11.05.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
приехали спортсмены из Челябинской и Свердловской областей, Башкирии и Казахстана.

нет такого Башкирия, есть Республика Башкортоста́н, когда наконец перестанете искажать.

* 74
Re: Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Башкурт:
Башкурт

волчья голова?
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Гость
Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске (Челябинская область)




Отправлено: 11.05.17 - 13:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Кустанайские авиамоделисты выступили в г. Копейске (Челябинская область)




Отправлено: 11.05.17 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
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