Юлия Мороз Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом... #9







Отправлено: - 17:42 Как приятно смотреть....а главное сколько сил было вложено...уж я то знаю...я старшая дочка ))). Отец помню как начинал его собирать , а я ходила вокруг и смеялась зачем ему это надо))))?)))) Сейчас прошло уже два года почти, уехала в Германию жить- а тут мне присылают ссылку, что о отце написали...и что получилось ! Отец умница просто!!!!💋