/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом к творчеству		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом к творчеству
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николай Евгеньевич работает в местном ТОО водителем на бензовозе, так что о состоянии местных дорог знает досконально. Особенно тяжело выезжать по делам и на работу зимой. Образования инженера у него нет, все знания, необходимые для конструирования вездехода, искал самостоятельно.
Читать новость

§ Доктор СИЗО
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.05.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подарите Акиму района свой вездеход, что бы он не жаловался, что он не может добраться в отдаленные поселки.....
Профайл

§ drakon
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Подарите Акиму района свой вездеход,

Доктор СИЗО. Я думаю,нужно наладить производство.
Их вам - нужно доработать. И только Акимам
их выдавать,вернее продавать за 20 000 000 тенге...
:-o
Профайл

Рихард
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...




Отправлено: 10.05.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная машина. Действительно затрат при производстве массовом будет минимум. Почему бы и не взять на вооружение такую технику? Молодцы наши Кулибины. Вот кого надо поощрять и всячески поддерживать.

§ Моше
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.05.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, молодцы колхозные Кулибины. На Экспо его надо.
Профайл

§ Undead
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 10.05.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Подарите Акиму района свой вездеход, что бы он не жаловался, что он не может добраться в отдаленные поселки

Акимам не подойдёт, ввиду отсутствия понтов на транспортном средстве.
Профайл

* 74
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас менты начнут его штрафовать за такое "изделие".
Профайл

Бывалый
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...




Отправлено: 10.05.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыновья рассказывают, что отец через свою старенькую «Нокию» много читал в Интернете
Очередной изобретатель велосипедов.
Взял бы подшивку "Моделист-конструктор" за 80-е годы - там этих вездеходов по три штуки в каждом номере было.

ПС.
И нафига он гусеничный ход городит?
Деревня же.
На пневматиках низкого давления (камеры от К-700) давно бы уже сделал и катался по любым говнам...

нурлыкунчик
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...




Отправлено: 10.05.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимам выдать по кобыленке дать.всем клички Мерцедес

Юлия Мороз
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...




Отправлено: 10.05.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как приятно смотреть....а главное сколько сил было вложено...уж я то знаю...я старшая дочка ))). Отец помню как начинал его собирать , а я ходила вокруг и смеялась зачем ему это надо))))?)))) Сейчас прошло уже два года почти, уехала в Германию жить- а тут мне присылают ссылку, что о отце написали...и что получилось ! Отец умница просто!!!!💋

шанхай уральская
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...




Отправлено: 11.05.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и отличная идея поставить на ЗДД линию по производству вездеходов для жителей труднодоступных мест на дороги всё равно денег то нема,да и начинать та самим с чего та надо,будет местный продукт никакой иноземный.

§ Солнышко
Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.05.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И нафига он гусеничный ход городит

Ну вам то виднее. Вы ж уже целую серию своих вездеходов выпустили. Виртуальных.
Профайл

Гость
Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом к творчеству




Отправлено: 11.05.17 - 12:40
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 1
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх