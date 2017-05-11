/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.
Читать новость

коммунхоз
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:05
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
когда на кладбище будет порядок.
Тогда, когда посетители кладбища перестанут там гадить.
Всегда было неписаное человеческое правило: мусор выносить в кучки к асфальтированному кладбищенскому проезду.
Раньше, лет 15+ назад его соблюдали все.
А сейчас что: приехали на могилку, где пожрали - там и посрали.
Какой чистоты вы хотите?
Тем более сейчас большинство посещают кладбище на личных автомобилях - неужели так трудно увезти с собой пластиковые бутылки и пакеты? Неужели надо обязательно их бросить под оградку ближайшей давно не ухоженной могилы?
Свиньи.

§ anelmurat
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...
anelmurat


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.05.17
Отправлено: 11.05.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы каждый костанаец, приезжающий на кладбище, убирал за собой бутылки и всякий мусор, а не оставлял, было бы проще. Конечно, нужно предусмотреть и хотя бы контейнеры где-то, а то реально оставлять мусор негде. Не забирать же его с собой?!!!
Профайл

123
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за мартышкин труд - вывезут за ограду, а потом наймут технику, а сразу грузить в большегрузы - религия не позволяет?

ветеран
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это до чего мы дожились, весь погост в районе аЭРОПОРТА ЗАВАЛЕН МУСОРОМ,почему только 2 машины в распоряжении "Стикса", почему государство не оказывает помощи, прокладывать мраморные бордюры находят деньги,облагородить кладбище проблема. Стремимся к европейской цивилизации, украшаем прилегающие к акимату территории, но навести порядок как в Европе не можем.Такая же ужасающая картина и на кладбище в Затоболовке, куда идут наши налоги ? остается только сфоткать это безобразие и отправить на мобильный репортер,пусть весь мир увидит отношение к памяти, в том числе и ветеранов ВОВ

гость
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газону нашивки на борта сделать же можно, недогрого обойдется, мусор не тяжелый.

Галина Петренко
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большие машины не развернутся на узких улицах старого кладбища

совет петрович
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за привычка жрать и пить в местах погребения усопших.

гость
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ритуальные услуги дорогие в том числе и место под могилу, на что тогда тратятся деньги? уборка мусора не такая дорогая услуга, а контейнеров действительно нет.

кустанаец
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами загадили все кладбище , потом кто то должен убрать , так же как сигаретные бычки по городу . Тащите на кладбище искусственные цветы и венки, а вывозить старые назад в мусорные баки не пробовали ? И потом батюшки в каждом храме говорят, что не нужно таскать цветы искусственные и венки, зачем мусорить . Старую листву большинство сметают на самовольные мусорные свалки , на старые чужие могилки. Провославные которые еще тут остались. давайте сами приберем все кладбище , скинемся с миру по нитке и тендр объявим . Уверен те кто уехали в Россию и Германию деньги перечислят . С меня пару самосвалов могу выделить .

внук победителя
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ветеран:
Стремимся к европейской цивилизации, украшаем прилегающие к акимату территории, но навести порядок как в Европе не можем

дорогой мой ветеран, там в европе за цивилизацию оплачивает родственники покойных, и скажу вам содержать могилу там очень дорого не дай бог просрочил платежи по содержанию могилы и останки выкидываются, а место продается другому, если бы пошли по европейскому пути там 70% могил могли бы снести, так как у многих родственники выехали за пределы РК и давно забыли о них и теперь ТОО за свой счет содержит кладбище, а за рубежом данный бизнес считается очень выгодным

Бывалый
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Уверен те кто уехали в Россию и Германию деньги перечислят .

Не знаю как насчет сваливших в Германию, но регулярно вижу кучи номеров 74 и 66 регионов - срут как .... кони...
Уж не знаю что на них так влияет там.
Или может они, приезжая в Кустанай на кладбище, уже относятся к нему просто как к чужбине, невзирая на то, что в этой земле лежат кости их предков?

112
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо у нас так не принято таскать туда покойным вещи какие то..
Хотя один раз видел, я их возил и рис кидали и конфеты сыпали, это вообще за гранью моего разума, тот же бомж за конфетами залезет на могилу и нагадит там..

Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 11.05.17 - 13:04
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 1
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх