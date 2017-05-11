кустанаец Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в... #10







Отправлено: - 11:49 Сами загадили все кладбище , потом кто то должен убрать , так же как сигаретные бычки по городу . Тащите на кладбище искусственные цветы и венки, а вывозить старые назад в мусорные баки не пробовали ? И потом батюшки в каждом храме говорят, что не нужно таскать цветы искусственные и венки, зачем мусорить . Старую листву большинство сметают на самовольные мусорные свалки , на старые чужие могилки. Провославные которые еще тут остались. давайте сами приберем все кладбище , скинемся с миру по нитке и тендр объявим . Уверен те кто уехали в Россию и Германию деньги перечислят . С меня пару самосвалов могу выделить .