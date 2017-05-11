74 Re: Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3883

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Цитата: джигуда:

скрепы

Духовные скрепы (также просто скрепы) — распространённая в политическом дискурсе фраза, запущенная Владимиром Путиным в 2012 году, означающая ценности, скрепляющие Россию в единое целое. Что в действительности из себя представляют духовные скрепы, достоверно неизвестно, по-видимому это попытка дать новую версию концепции «православие, самодержавие, народность», но на этот раз настолько четкой формулы нет, Путин говорил о русском языке, русской культуре и совместной тысячелетней истории. Многие государственники верят, что духовные скрепы нужны России, либералы обычно уверены, что серьезное отношение к духовным скрепам характерно только для «ватника», а само словосочетание не имеет смысла и используется для пропаганды. Хотя выражение и было запущено президентом России и стало применяться российским политическим истеблишментом, активно его употребляют и либеральные оппозиционеры (они это делают, как правило, в ироническом смысле).