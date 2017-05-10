Цитата: Бывалый:

Именно так и есть.И это в принципе правильно.Потому что пострелял он их не обороняясь во время нападения, а уже после, в отместку.Ни о какой САМОобороне тут и речи быть не может.

Т.е. по вашему человек, которого избили до полусмерти, а потом перестали, должен определить, будут его добивать или нет? Раз бить перестали, значит бояться уже нечего, опасности нет? Так выходит? По мне так, если они продолжают находиться на твоей территории, значит опасность для тебя не миновала.

Вот если бы они ушли, а он их на улице догнал и застрелил - это да, из мести. А если они продолжают находиться в его доме, значит надо их валить как только появилась возможность.