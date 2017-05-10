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≡ Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезная авария произошла днем 9 мая в Ашинском районе. На федеральной трассе M5 в районе города Сим большегруз протаранил пассажирский микроавтобус. Как сообщают очевидцы произошедшего, у фуры отказали тормоза, она ехала под уклон и врезалась в автобус.
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коммунхоз
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 11.05.17 - 09:13
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.05.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
У вас в РФстане эти буханки автобусами называют? Что еще у вас там не как у людей?

У меня есть контакты хорошего офтальмолога в городе. Скинуть?
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* Victor Yang
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Вспомни недавнее дтп на трассе Костанай-Рудный.Дорога-ширее не придумать,И?Это учесть что количество транспорта на М5 в сотни раз превышает на любой из наших.

Ну как ты не понимаешь?! Если ДТП в РФ - это их дороги виноваты. Если у нас - то обязательно ТС, их автопром и их водители!
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