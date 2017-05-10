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§ NG.kz
В Костанайской области ожидаются дожди, ветер и заморозки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца недели Костанайская область будет находиться пол влиянием фронтов, которые спровоцируют дождливую и ветреную погоду. В выходные дни возможны заморозки.
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Татьяна
Re: В Костанайской области ожидаются дожди, ветер и заморозки




Отправлено: 10.05.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"в пределах 2-7 градусов тепла, возможны заморозки до минус 1 градуса. Днем в субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, плюс 10-15, местами 18 градусов тепла".
Разбег прогноза 18 градусов. Ошибиться просто невозможно. Особенно умиляет "местами". Если чё, мы были не в том месте. Блин, понимаю, что кажусь брюзгой, но когда приходишь с работы, где на миллиметр нельзя ошибиться, или на 1 процент, прогноз погоды слегка раздражает

* antonK
Re: В Костанайской области ожидаются дожди, ветер и заморозки
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 11.05.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
прогноз погоды слегка раздражает


Не слушайте/смотрите/читайте если так
Прогноз погоды это ведь не точная наука , есть много факторов, и погрешность в 2-3 градуса - это вполне норма.

18 градусов между дневными и ночными показателями, так это норм, солнца нет - холодно )
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* Victor Yang
Re: В Костанайской области ожидаются дожди, ветер и заморозки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
Разбег прогноза 18 градусов. Ошибиться просто невозможно.

Так и "разбег" территории области с юга на север почти 700 км.
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