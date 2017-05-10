Татьяна Re: В Костанайской области ожидаются дожди, ветер и заморозки #1







Отправлено: - 20:17 "в пределах 2-7 градусов тепла, возможны заморозки до минус 1 градуса. Днем в субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, плюс 10-15, местами 18 градусов тепла".

Разбег прогноза 18 градусов. Ошибиться просто невозможно. Особенно умиляет "местами". Если чё, мы были не в том месте. Блин, понимаю, что кажусь брюзгой, но когда приходишь с работы, где на миллиметр нельзя ошибиться, или на 1 процент, прогноз погоды слегка раздражает