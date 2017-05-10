дядя Петя Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска... #15







Отправлено: - 21:07 не знаю как там Польские, французские лекарства всю жизнь лечился Советскими единственные кто выпускает лекарства на старом Советском оборудовании и по Советской технологии это у нас и мой друзья когда приезжают к нам набирают их упаковками, конечно и у нас и у соседей молодежь гонится за модными лекарствами, к примеру наш Казахстанский (Советский)аспирин в чем отличие от зарубежных просто там добавят какие то красители и что то для вкуса и пришпандорят красивую упаковку и дерут деньги, а у нас чисты аспирин в простой незатейливой упаковке и стоит копейки так же и другие лекарства первой необходимости что от давления, сердца, диабета, да нам надо бороться что бы не меняли технологию, сколько поколении на этих лекарствах выросло и ничего.