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§ NG.kz
Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска единого рынка в ЕАЭС - мнение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 6 мая 2017 года в ЕАЭС стартовал единый рынок лекарственных средств. Теперь производители Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана смогут подавать заявления на регистрацию лекарств и выпуск их в обращение по единым процедурам, что снизит административные издержки.
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дядя Петя
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знаю как там Польские, французские лекарства всю жизнь лечился Советскими единственные кто выпускает лекарства на старом Советском оборудовании и по Советской технологии это у нас и мой друзья когда приезжают к нам набирают их упаковками, конечно и у нас и у соседей молодежь гонится за модными лекарствами, к примеру наш Казахстанский (Советский)аспирин в чем отличие от зарубежных просто там добавят какие то красители и что то для вкуса и пришпандорят красивую упаковку и дерут деньги, а у нас чисты аспирин в простой незатейливой упаковке и стоит копейки так же и другие лекарства первой необходимости что от давления, сердца, диабета, да нам надо бороться что бы не меняли технологию, сколько поколении на этих лекарствах выросло и ничего.

глас народа
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 21:40
Комментарий удален модератором.

112
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дядя Петя:
всю жизнь лечился Советскими единственные кто выпускает лекарства на старом Советском оборудовании и по Советской технологии это у нас и мой друзь

Какие конкретно лекарства?
Я тебе назову сразу, Гепабене, Канефрон, Цистон, Лив52, Уролесан или Урсосан..
Уродан после операции на почке выписали..
Креон у меня там, фервексы, для детей вообще когда простынут один импорт, от живота там им дают тоже импортные..
Сейчас смотреть надо, хлорофилипт Украина вот, Ибуфен Польша опять же, да много российских, коробочек, тот же Ибупрофен, вот чей он?

112
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дядя Петя:
а у нас чисты аспирин в простой незатейливой упаковке и стоит копейки так же и другие лекарства первой необходимости что от давления, сердца, диабета, да

Ога, одним аспирином и антигрипином не вылечить думаю ни печень, ни почки, ни головные болезни, только не нужно говорить что выпьешь фенобарбитал и головная боль или гонка пройдет..
Сердечко чем , корвалолом?
Ога, насмешилис..

§ Dron
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.05.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Гепабене, Канефрон, Цистон, Лив52, Уролесан или Урсосан..
Уродан

Приличный такой набор медикаментов. В копеечку небось в хорошую встает.
Выздоровления!
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§ Доктор СИЗО
Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска единого рынка в ЕАЭС - мнение
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.05.17 - 10:05
Комментарий проходит проверку.
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