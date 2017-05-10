Цитата: Гость:

Вспомни недавнее дтп на трассе Костанай-Рудный.Дорога-ширее не придумать,И?Это учесть что количество транспорта на М5 в сотни раз превышает на любой из наших.



Ну как ты не понимаешь?! Если ДТП в РФ - это их дороги виноваты. Если у нас - то обязательно ТС, их автопром и их водители!