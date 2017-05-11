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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28151

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:30 С наступлением лета тепловые нагрузки на двигатель автомобиля увеличиваются, а с ними возрастает и вероятность сбоев в работе системы охлаждения. Где в этой системе наиболее слабые места? Как заранее определить неисправность, чтобы не допустить перегрев двигателя?

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