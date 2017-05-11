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§ NG.kz
Следите за жидкостью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступлением лета тепловые нагрузки на двигатель автомобиля увеличиваются, а с ними возрастает и вероятность сбоев в работе системы охлаждения. Где в этой системе наиболее слабые места? Как заранее определить неисправность, чтобы не допустить перегрев двигателя?
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Бывалый
Re: Следите за жидкостью




Отправлено: 11.05.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
охлаждающая жидкость в ходе длительной эксплуатации утратила свои свойства
Гена жжот.
Какие именно свойства она может утратить чтобы перестать охлаждать в летнее время?
Теплоемкость и/или теплопроводность упадет до нуля? )))))))
Ладно еще антикоррозийные свойства - понятно, но охлаждающие... Бугага...
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