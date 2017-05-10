Цитата: Бывалый:

Вопрос совсем не в том что ты сделаешь с нападающими.

Вопрос в том что тебе за это потом будет.

Или ты не понимеешь сути?

Если ко мне в дом проникнет некая сволочь, я буду защищать себя, свою семью и свое имущество. И тут как бы не думаешь что со мной будет потом.

В общем россияне правильно сделают, если введут такой закон.