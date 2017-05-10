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≡ Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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* Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8403
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В чудной стране и законы чудные

А ну да...Если это в "демократической" Америке - то это демократический закон. А если такой же в "дикой" России - это "дикий" закон. Н-да.
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§ Моше
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.05.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ну да...Если это в "демократической" Америке - то это демократический закон. А если такой же в "дикой" России - это "дикий" закон. Н-да.

А какую еще реакцию ожидать от старой неуравновешенной шовинистки.
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Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Или ты не понимеешь сути?

Да нет, сути всего этого не понимаешь ты. Посмотреть бы в твои отмороженные глазки, когда ситуация коснется тебя. Поди побежишь в оружейный магазин, а может отдашь на откуп все семейство свое? Оружие в доме - спокойствие на душе, не работает презумпция невиновности, сработает более весомый аргумент . Верное решение российских властей.

Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно разрешают, другое хотят запретить. В ближайшее время у соседей будет подготовлен законопроект, регулирующий личные отношения. Для контролирования исполнения Закона о свиданиях предлагается организовать патрулирование в местах развлечений – у пар, которые там отдыхают, будут проверяться талоны свиданий. Кроме того, граждане, узнавшие о нарушениях Закона, могут сообщить об этом по телефону или через Интернет. Если нарушения будут регулярно повторяться, возможны более серьезные наказания, вплоть до лишения свободы в особо тяжких случаях.

strana.life/news/v_rossii_zapretjat_seks_na_pervom_svidanii_i_na_vtorom_tozhe_mizulina_ne_shutit/2017-05-09-8074

совет петрович
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ну да...Если это в "демократической" Америке - то это демократический закон. А если такой же в "дикой" России - это "дикий" закон.

Не будет вам демократического закона, рожей не вышли.. Сидите ровно и сопите в 2 дырки. Размечтались о демократии..

§ Dron
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.05.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вопрос совсем не в том что ты сделаешь с нападающими.
Вопрос в том что тебе за это потом будет.
Или ты не понимеешь сути?

Если ко мне в дом проникнет некая сволочь, я буду защищать себя, свою семью и свое имущество. И тут как бы не думаешь что со мной будет потом.
В общем россияне правильно сделают, если введут такой закон.
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§ Доктор СИЗО
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.05.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ну да...Если это в "демократической" Америке - то это демократический закон. А если такой же в "дикой" России - это "дикий" закон. Н-да.

-а у нас, даже писать об этом нельзя, вдруг все будет так на самом деле.....
-хотя, многие знают, почему лес здоровый.... лесники практикуют санитарную вырубку..... ветеринары тоже не отстают....борются за здоровье стада....
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вайпер
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
В общем россияне правильно сделают, если введут такой закон.

Кто ж россиян в следующий раз с колен подымать будет если сами научитесь вставать. Не видать вам нормальных законов, пиар это перед выборами.

§ Dron
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.05.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А то в РФ не убивают приехавших работяг неудачно оказавшихся на пути местных молодых и горячих...

Подобное имеется везде, даже в цивилизованной Европе. Но тут просто одна дамочка думает что отморозки ходят только по русской земле. Ну а у нас как в Багдаде - все спокойно!

[Исправлено: Dron, 11.05.2017 - 09:27]
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 09:45
Комментарий удален модератором.

Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 11.05.17 - 09:49
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.05.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон может и назрел...но вот парадокс - иной злоумышленник трижды подумает, и откажется от задуманного преступления, опасаясь жёсткого отпора со стороны хозяина. А другой, более дерзкий, разработав детальный план, в расчёте на большой куш, вооружится сам и пойдёт на дело. Изначально настроившись на такой вариант развития событий, он сам уже будет готов калечить и убивать. Понятно, что к простым смертным такие не полезут, тут в зоне риска окажутся люди с достатком выше среднего, и богатые люди. Появятся профессиональные бодигарды и частные охранные агентства будут охранять уже не промышленные объекты, а дома и членов состоятельных семей. Ещё один шаг к расслоению общества на классы и сословия. И он, увы, назрел.
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