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§ NG.kz
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалуются постоянно, но после родительского дня количество обращений растет. «Поехала на кладбище. Была очень расстроена, свалка на свалке. Интересно, когда-нибудь мусор вывозят?!» - цитата из недавнего письма на сайт ng.kz. Визит корреспондентов «НГ» на кладбище 5 мая только подтвердил точность формулировки.
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коммунхоз
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:05
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Бывалый
Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в...




Отправлено: 11.05.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
когда на кладбище будет порядок.
Тогда, когда посетители кладбища перестанут там гадить.
Всегда было неписаное человеческое правило: мусор выносить в кучки к асфальтированному кладбищенскому проезду.
Раньше, лет 15+ назад его соблюдали все.
А сейчас что: приехали на могилку, где пожрали - там и посрали.
Какой чистоты вы хотите?
Тем более сейчас большинство посещают кладбище на личных автомобилях - неужели так трудно увезти с собой пластиковые бутылки и пакеты? Неужели надо обязательно их бросить под оградку ближайшей давно не ухоженной могилы?
Свиньи.

§ anelmurat
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта
anelmurat


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.05.17
Отправлено: 11.05.17 - 09:47
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 11.05.17 - 09:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 11.05.17 - 09:56
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в районе аэропорта




Отправлено: 11.05.17 - 10:06
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