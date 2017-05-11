Бывалый Re: Костанайцы жалуются на состояние городского кладбища в... #2







Отправлено: - 09:21 Цитата: когда на кладбище будет порядок. Тогда, когда посетители кладбища перестанут там гадить.

Всегда было неписаное человеческое правило: мусор выносить в кучки к асфальтированному кладбищенскому проезду.

Раньше, лет 15+ назад его соблюдали все.

А сейчас что: приехали на могилку, где пожрали - там и посрали.

Какой чистоты вы хотите?

Тем более сейчас большинство посещают кладбище на личных автомобилях - неужели так трудно увезти с собой пластиковые бутылки и пакеты? Неужели надо обязательно их бросить под оградку ближайшей давно не ухоженной могилы?

Свиньи.