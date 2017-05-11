NG.kz Прислужники власти или глас народа?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28145

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:02 Общественные советы, созданные на уровне республиканских ведомств и местных органов государственного управления, существуют более года. Законодательство наделяет новые формирования широкими полномочиями: они могут организовать общественный контроль над деятельностью структур исполнительной власти и даже повлиять на их решения. Удалось ли на деле реализовать эти возможности?

Читать статью



