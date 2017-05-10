Цитата: pandit:

То есть человек находится дома, с семьей, в дом врываются пятеро с ножом и палкой, избивают его. Он их пострелял, и он виноват же остался - несоответствие действий характеру угрозы со стороны нападавших

Именно так и есть.

И это в принципе правильно.

Потому что пострелял он их не обороняясь во время нападения, а уже после, в отместку.

Ни о какой САМОобороне тут и речи быть не может.