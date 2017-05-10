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§ NG.kz
Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28145
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезная авария произошла днем 9 мая в Ашинском районе. На федеральной трассе M5 в районе города Сим большегруз протаранил пассажирский микроавтобус. Как сообщают очевидцы произошедшего, у фуры отказали тормоза, она ехала под уклон и врезалась в автобус.
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§ 74
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 74
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 74
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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ТСовец
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области

У вас в РФстане эти буханки автобусами называют? Что еще у вас там не как у людей?

Всем общий
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные же бастуют дальнобойщики вот и приезжему тормозной шланг и отрезали.Там с приезжими не церемонятся.В лучшем случае яйцами закидают в худшем фуру спалят.

§ 74
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткое ДТП на трассе М-5 произошло на границе Челябинской области и Башкирии. В аварии с участием фуры и пассажирского микроавтобуса чудом никто не пострадал, сообщили 74.ru в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась рядом с городом Сим вечером 9 мая. По версии очевидцев, у фуры отказали тормоза, и она на скорости скатилась под гору, а затем врезалась в микроавтобус с пассажирами. Судя по фотографиям с места происшествия, от кабины микроавтобуса практически ничего не осталось.

– Удар пришёлся на сторону водителя, – пишут читатели сообщества «На дорогах Южного Урала» в соцсети. – Его смогли вытащить из покорёженного автомобиля. Мужчина получил травмы. Его пассажиры не пострадали.

– ДТП случилось в 20:25 на 1574 километре трассы М-5, – сообщили в областном УГИБДД. – Водитель фуры Scania 1988 года рождения не выбрал безопасную для этого участка скорость движения и врезался в микроавтобус «Луидор», за рулём которого был водитель 1986 года рождения. От удара «Луидор», где в момент аварии находились пассажиры, изменил траекторию и врезался ещё в три грузовых автомобиля. Пострадал лишь водитель микроавтобуса.

Сами водители называют этот участок М-5 одним из самых опасных. На узкой дороге, по которой проезжает много фур, регулярно случаются крупные аварии.
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Бывалый
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесят подобные водятлы фур.
Ну отказали тормоза - ну уедь ты в кючет в лес или поле, или в скалу вскользь.
На кой черт он начинает останавливать себя о попутных и встречных?
Дебилы, бл....
отбирать у таких права надо пожизненно.
Пусть пешком ходят.

коммунхоз
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
На узкой дороге, по которой проезжает много фур, регулярно случаются крупные аварии.

С колен встали, а расширить проезжую часть где на постой бьются людишки, недосуг.

НеБывалый
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бесят подобные водятлы фур.
Ну отказали тормоза - ну уедь ты в кючет в лес или поле, или в скалу вскользь.
На кой черт он начинает останавливать себя о попутных и встречных?
Дебилы, бл....
отбирать у таких права надо пожизненно.
Пусть пешком ходят.

А когда мы дождемся видео уроков по перестроению?После этого пожалуйста уроки по торможению о скалу вскользь.

Гость
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области




Отправлено: 10.05.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коммунхоз:
С колен встали, а расширить проезжую часть где на постой бьются людишки, недосуг.

Вспомни недавнее дтп на трассе Костанай-Рудный.Дорога-ширее не придумать,И?Это учесть что количество транспорта на М5 в сотни раз превышает на любой из наших.

§ 74
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.05.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коммунхоз:
С колен встали,

ой бай это пишет сидящий на попе
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§ Ваш земляк
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.05.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну отказали тормоза - ну уедь ты в кючет в лес или поле, или в скалу вскользь.

Ты там был? Я - был. Там действительно очень узкая дорога. Один раз ехали с зятем в сторону Челябинска, и при выезде с Сима нам навстречу ехал Камаз. Его развернуло поперёк дороги и понесло на нас. Сзади нас - обрыв высотой метров в двести и натянутый трос перед этим обрывом. Зять чудом сумел между этим Камазом и скалой проехать на Ниве. Примерно полчаса ехали молча, на адреналине. Там по обочинам и на скалах столько рулей висит...
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§ Ваш земляк
Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.05.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коммунхоз:
С колен встали, а расширить проезжую часть где на постой бьются людишки, недосуг.

Придурок, это перевал! Там скалы по 20-50 метров высотой!Очень раздражают люди, не видевшие этого места, а рассуждающие и умничающие. Если и расширять, то крюк будет пипец какой! У нас здесь разговоры ходят, что М-5, здесь её Пекинкой называют, вообще новую делать будут, параллельно старой. Ну это у нас, в холмах. А вот что в горах делать будут...
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