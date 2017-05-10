74 Re: Фура из Костаная протаранила автобус в Челябинской области #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3876

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:53 Жуткое ДТП на трассе М-5 произошло на границе Челябинской области и Башкирии. В аварии с участием фуры и пассажирского микроавтобуса чудом никто не пострадал, сообщили 74.ru в областном управлении ГИБДД.



Авария случилась рядом с городом Сим вечером 9 мая. По версии очевидцев, у фуры отказали тормоза, и она на скорости скатилась под гору, а затем врезалась в микроавтобус с пассажирами. Судя по фотографиям с места происшествия, от кабины микроавтобуса практически ничего не осталось.



– Удар пришёлся на сторону водителя, – пишут читатели сообщества «На дорогах Южного Урала» в соцсети. – Его смогли вытащить из покорёженного автомобиля. Мужчина получил травмы. Его пассажиры не пострадали.



– ДТП случилось в 20:25 на 1574 километре трассы М-5, – сообщили в областном УГИБДД. – Водитель фуры Scania 1988 года рождения не выбрал безопасную для этого участка скорость движения и врезался в микроавтобус «Луидор», за рулём которого был водитель 1986 года рождения. От удара «Луидор», где в момент аварии находились пассажиры, изменил траекторию и врезался ещё в три грузовых автомобиля. Пострадал лишь водитель микроавтобуса.



Сами водители называют этот участок М-5 одним из самых опасных. На узкой дороге, по которой проезжает много фур, регулярно случаются крупные аварии.