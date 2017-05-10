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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
То есть человек находится дома, с семьей, в дом врываются пятеро с ножом и палкой, избивают его. Он их пострелял, и он виноват же остался - несоответствие действий характеру угрозы со стороны нападавших

Именно так и есть.
И это в принципе правильно.
Потому что пострелял он их не обороняясь во время нападения, а уже после, в отместку.
Ни о какой САМОобороне тут и речи быть не может.

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
И вообще этот закон будет просто прелестным способом отмазаться от статьи за убийстао.
Убил?
Ничего страшного!
Тащи трупак себе в дом, инсценируй что была драка (ну мебель там поломай малехо, посуду покроши, одежду порви, попросидруга дать тебе в физию и т.п.) и заявляй что к тебе вломились натебя напали и ты обороняясь завалил нападавшего.
Красота!

Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 23:35
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10712
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И вообще этот закон будет просто прелестным способом отмазаться от статьи за убийстао

А ваще - Бывалый Прокурор?

Или простой Дружинник?... :-o
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