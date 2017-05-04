Цитата: Бывалый:

Ни зэки, ни геологи с проектировщиками там вообще не были первопроходцами.

Там вообще-то веками народы местные жили...



-абсолютно верно..... у нас в поселке живет бывший краснопогонник.....он охранял зеков, которые строили ж/д Абакан - Тайшет....когда на Западе начали выступать .....что мол, на комсомольской стройке, на самом деле работают заключенные....начальство приказало к дню приезда журналистов, не выпускать зеков на работу....вместо них поставить переодетых солдат на рабочие места....когда японский журналист, подошел к моему земляку.... он начал выпытывать, почему такие навыки....почему спецовка и инструмент новенькие.... земляк психанул, и по казахски, сказал ему всю правду.... японец быстренько записал в тетрадь....земляк переживал за свою вспыльчивость....не любил, когда его достают....