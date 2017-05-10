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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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§ Козлов я
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это правильно! Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя. Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.
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Житель
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас тоже самое.

§ было время
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
было время


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 10.05.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотят принять , но не примут, государству не выгодно, не америка какая то.
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какой вал убийств гостей-собутыльников начнется сейчас...
Ну а чо - я был пьян, он вломился ко мне в дом, я его убил.
Железно!

совет петрович
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя.

Когда в Москвабаде начнется депортация с реновацией тогда и посмотрим как и чего им разрешили.

ВЧК
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вот это правильно! Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя. Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.

В чудной стране и законы чудные и вводят эти законы ну чудесные депутаты и им аплодируют тут чудесно-расчудесные тролли. О..сколько теперь не винных людей завалят под крышей этого закона чудные жители...

ВЧК
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.

Не будет там спокойно потому что там отморозок отморозком погоняет..При таком количестве отморозков смешно такое слышать....

112
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему убить на своей территории чужака это даже красиво..
Если сотрудник полиции вломится за взяткой, можно спокойно..
Демократия США добирается и до нас..

§ Козлов я
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В чудной стране и законы чудные и вводят эти законы ну чудесные депутаты и им аплодируют тут чудесно-расчудесные тролли.


Цитата:
ВЧК:
О..сколько теперь не винных людей завалят под крышей этого закона чудные жители...

За себя боитесь,невинная вы наша?
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§ pandit
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 10.05.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть человек находится дома, с семьей, в дом врываются пятеро с ножом и палкой, избивают его. Он их пострелял, и он виноват же остался - несоответствие действий характеру угрозы со стороны нападавших. Это что за законы такие? Значит ему надо было по одному по очереди всех палкой побить, сообразно тому как его били? Для кого и для чего такая практика законов? Она какие нормы в обществе охраняет? Выстрел из ружья в потолок над головой нападающего, или в ноги, очень сильно отобьет охоту у него дальше продолжать нападение. Может нужно тогда именно такие тонкие моменты объяснять людям, кто дома держит оружие?
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kostyk777
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше трое осудят, чем четверо понесут.

555
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желтизной попахивает(неправдой)! И заголовок и описание все свид-ет о вбросе.

* КГСПС
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.05.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В чудной стране и законы чудные и вводят эти законы ну чудесные депутаты

У нас не лучше
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совет петрович
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Представляю какой вал убийств гостей-собутыльников начнется сейчас...
Ну а чо - я был пьян, он вломился ко мне в дом, я его убил.
Железно!

Скрепно. Но у россиян скорее отберут все колюще-режущее, чем позволят защищать себя. Отара должна слушаться постуха иначе сброд и шатания..
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