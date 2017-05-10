|Цитата:
"В условиях большей конкуренции можно ожидать некоторого снижения цен на продукцию отечественных производителей.
Травки из Шымкента подешевеют? А лекарства производства Казахстана нам что-то и доктор ни разу не прописал. Если антибиотик подешевле, так рекомендовали хотя бы Украинский, но не наш.
Их видно пользуют только в больницах.
Цитата:
Цена на отечественные препараты будет ближе к цене российских лекарств,
Цитата:
теоретически, когда конкуренция усиливается, можно ожидать снижения цен"
И как тогда наши будут дешевле на фоне конкуренции, если российские не такие уж и дешевые. украинские да белорусские может дешевле. Разве есть отечественного производства противовирусные, детские жаропонижающие, пробиотики, антигистаминные препараты. Гипотензивный и тот пришлось брать который совместного производства и эффект был хуже чем у того же российского аналога. Я наверное что-то не понимаю...