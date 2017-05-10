Цитата: amduscias:

Я даже аспирин не беру, если узнаю, что он казахстанский. Сначала пусть научатся делать прилично, а потом о конкуренции рассуждают.

вы правы конечно не берите, а то они там бог знает чего намешали, лучше народные способы 2 яичных желтка растереть с 2 ст. ложками сахара до густой пены. 0,5 л светлого пива подогреть до 40-50°С, добавить половину чайной ложки корицы, цедру одного лимона (натертую на самую мелкую терку) и 2-3 палочки гвоздики, и Российским производителям, то же не верьте там у них сплошь иностранные производители хозяйничают, наши хоть плохо но производят по советской технологии, вот попробуйте наши и сразу почувствуете как будто в СССР, такая то же упаковка и содержимое без всяких добавок, а в Российских бог знает что амеры намешали они так не любят нас.