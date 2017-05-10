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§ NG.kz
Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска единого рынка в ЕАЭС - мнение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 6 мая 2017 года в ЕАЭС стартовал единый рынок лекарственных средств. Теперь производители Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана смогут подавать заявления на регистрацию лекарств и выпуск их в обращение по единым процедурам, что снизит административные издержки.
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§ amduscias
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 10.05.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже аспирин не беру, если узнаю, что он казахстанский. Сначала пусть научатся делать прилично, а потом о конкуренции рассуждают.
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ТСовец
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я даже аспирин не беру, если узнаю, что он казахстанский

Знаем что здесь основная масса форумчан патриоты россии и тов. Пу.. Могли бы и не напоминать.

Житель
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские препараты для диабета отстой,не помогают а их навязывают везде,половина года почти прошло,бесплатных нормальных препаратов нету.Какой то сговор или один монополист,вернее семейка одна владеет формзаводами которые выпускают это дерьмо и они же зная о бесполезности препаратов этих навязывают их больным.Видимо на дворец в Англии не хватает денег вот и дорожают лекарства,а то что они когда то подешевеют в 30 и 40-м году это пред из одной глотки.

Пациент
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я даже аспирин не беру, если узнаю, что он казахстанский. Сначала пусть научатся делать прилично, а потом о конкуренции рассуждают.

Лечился в онкологии и тубдиспансере нашими препаратами(бесплатными), жив, здоров и бегаю!

смит
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да они просто закроются. Хозяева ведь все иностранные. Что они дураки?

* Elle
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 10.05.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"В условиях большей конкуренции можно ожидать некоторого снижения цен на продукцию отечественных производителей.

Травки из Шымкента подешевеют? А лекарства производства Казахстана нам что-то и доктор ни разу не прописал. Если антибиотик подешевле, так рекомендовали хотя бы Украинский, но не наш.
Их видно пользуют только в больницах.


Цитата:
Цена на отечественные препараты будет ближе к цене российских лекарств,


Цитата:
теоретически, когда конкуренция усиливается, можно ожидать снижения цен"


И как тогда наши будут дешевле на фоне конкуренции, если российские не такие уж и дешевые. украинские да белорусские может дешевле. Разве есть отечественного производства противовирусные, детские жаропонижающие, пробиотики, антигистаминные препараты. Гипотензивный и тот пришлось брать который совместного производства и эффект был хуже чем у того же российского аналога. Я наверное что-то не понимаю... :-(
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FOMA
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кровавый бизнес! Такой же как и оборот наркотиков. Потому что $ миллиардный. Львиную долю от которого имеют чиновники "особо приближенные". Пока людишки терпят и не бунтуют, значит цена нормальная. Поэтому никакого подешевения не будет. Пустые разговоры. Рты свои сильно не разевайте ....

доктор
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пациент:
Лечился в онкологии и тубдиспансере нашими препаратами(бесплатными), жив, здоров и бегаю!


предлагаешь тебе во всем верить на слово?

дядя Петя
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Я даже аспирин не беру, если узнаю, что он казахстанский. Сначала пусть научатся делать прилично, а потом о конкуренции рассуждают.

вы правы конечно не берите, а то они там бог знает чего намешали, лучше народные способы 2 яичных желтка растереть с 2 ст. ложками сахара до густой пены. 0,5 л светлого пива подогреть до 40-50°С, добавить половину чайной ложки корицы, цедру одного лимона (натертую на самую мелкую терку) и 2-3 палочки гвоздики, и Российским производителям, то же не верьте там у них сплошь иностранные производители хозяйничают, наши хоть плохо но производят по советской технологии, вот попробуйте наши и сразу почувствуете как будто в СССР, такая то же упаковка и содержимое без всяких добавок, а в Российских бог знает что амеры намешали они так не любят нас.

112
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня лекарства все франция, Польша, Германия..
Даже витамины Витрум Омерига по моему..
Как жулики и воры могут пошлины на это снять, не предполагаю, они же обеднеют..

112
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медоборудование начиная от стоматологии тоже все импорт, из за него лечение дорогущее..
Где снижение пошлин в таможенном созе на него?
Не вижу..
А потому фуфло гонят жулики из Союза..

Татьяна
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...




Отправлено: 10.05.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да лекарственный бизнес ещё прибыльнее, грязнее и гораздо циничнее, чем наркотики. У меня есть выбор- употреблять наркоту или нет, а насчёт лекарств ни у кого такого выбора нет, болеют все. Вылечить нас понятное дело никто из фармкомпаний не заинтересован, только на время снять симптомы, для них наше здоровье- потеря прибыли. И за отсутствие эффекта от приёма препарата никто ответственности не несёт- "ну, так организм отреагировал"

* drakon
Re: Казахстанские лекарства могут подешеветь после запуска...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Пока людишки терпят и не бунтуют, значит цена нормальная.

Один только Марик - бунтует против дорогих
лекарств,но что он может - поделать?... :lol:
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