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§ NG.kz
Изменен список богатейших бизнесменов Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщается рейтинг покинул агропромышленник Василий Розинов. Может на следующий год вернется в этот список?
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§ КГСПС
Re: Изменен список богатейших бизнесменов Казахстана
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.05.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторым по динамике роста — на $200 млн — стал Алиджан Ибрагимов (№ 5). Цены на алюминий и железную руду, являющиеся специализацией Евразийской группы, тоже растут (на последнюю за 2016 — ровно вдвое).///По зарплате на ССГПО незаметно
Профайл

Читатель 1
Re: Изменен список богатейших бизнесменов Казахстана




Отправлено: 10.05.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда вышел, туда и вернулся

Бывалый
Re: Изменен список богатейших бизнесменов Казахстана




Отправлено: 10.05.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
По зарплате на ССГПО незаметно

Когда цены вдвое падало - зарплаты тоже вдвое падали, не?

112
Re: Изменен список богатейших бизнесменов Казахстана




Отправлено: 10.05.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ССГПО хотят вывезти турбины и покупать электричество.
Вкладывать олигарх деньги больше не хочет..
За счет этого и жирует..
Костанай скоро превратится во второй Аркалык поэтому..
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