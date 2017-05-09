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§ NG.kz
Как костанайцы отмечают День Победы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранним утром сегодня, 9 мая, в Центральный сквер стекались толпы людей с гвоздиками, флагами, шариками и портретами отцов, дедов и прадедов. Многотысячный «Бессмертный полк» под звуки оркестра прошагал до парка Победы.
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Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
остаются верны традиции, посмотрите на фото-очень много Георгиевски

Это во первых не традиция, это насаженный на голову популизм политиканов..
Этого никогда не было у нас в нашей истории, бегать с ленточками.
И во вторых, там в статье же сказали, запрещено притаскивать ленточки царской России.
В третьих это некорректно..
Мы же не против турков воевали..
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