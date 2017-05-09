112 Re: Как костанайцы отмечают День Победы #75







Отправлено: - 20:13 Цитата: КГСПС:

остаются верны традиции, посмотрите на фото-очень много Георгиевски

Это во первых не традиция, это насаженный на голову популизм политиканов..

Этого никогда не было у нас в нашей истории, бегать с ленточками.

И во вторых, там в статье же сказали, запрещено притаскивать ленточки царской России.

В третьих это некорректно..

Мы же не против турков воевали..