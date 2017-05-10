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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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§ Козлов я
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это правильно! Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя. Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.
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Житель
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас тоже самое.

§ было время
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
было время


(Пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 10.05.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотят принять , но не примут, государству не выгодно, не америка какая то.
Профайл

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какой вал убийств гостей-собутыльников начнется сейчас...
Ну а чо - я был пьян, он вломился ко мне в дом, я его убил.
Железно!

совет петрович
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя.

Когда в Москвабаде начнется депортация с реновацией тогда и посмотрим как и чего им разрешили.

ВЧК
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вот это правильно! Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя. Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.

В чудной стране и законы чудные и вводят эти законы ну чудесные депутаты и им аплодируют тут чудесно-расчудесные тролли. О..сколько теперь не винных людей завалят под крышей этого закона чудные жители...

ВЧК
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.

Не будет там спокойно потому что там отморозок отморозком погоняет..При таком количестве отморозков смешно такое слышать....

112
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 10.05.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему убить на своей территории чужака это даже красиво..
Если сотрудник полиции вломится за взяткой, можно спокойно..
Демократия США добирается и до нас..
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