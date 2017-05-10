Цитата: Козлов я:

Вот это правильно! Человек должен быть спокоен за свою семью,детей и себя. Чем меньше будет отморозков,тем спокойней будет жить.

В чудной стране и законы чудные и вводят эти законы ну чудесные депутаты и им аплодируют тут чудесно-расчудесные тролли. О..сколько теперь не винных людей завалят под крышей этого закона чудные жители...