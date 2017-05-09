Моше Re: Как костанайцы отмечают День Победы #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4240

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Да что вы развели тут? Памятные праздники, о какой-либо войне, о каком-либо спасении (посредством низвержения своего врага) - это нормально и должно (и есть) быть у каждого народа. У евреев, к примеру, есть праздник Пурим. Вдаваться в подробности не буду, но суть праздника в том, что уже более 2 тысяч лет евреи каждый год празднуют убийство персидского визиря Амана, некогда затеявшего истребление евреев, всех его сыновей и прихвостней - в праздник полагается маскарад (одеваться кто во что горазд), пить вино до поросячьего визга и печь печенья под названием Гоменташн, "озней Хаман" - что в переводе означает "уши Амана". Таково было спасение, а за любым спасением и победой всегда следовал пир!

О какой скромности вы говорите? Для чего? Хотят - пусть празднуют люди, победителей не судят.

Единственное, что лично я не поддерживаю - это коммерция с флагами, которые лепят на немецкие машины

Подобные даты в истории народов, это, если будет угодно, хоть и комично и квасно это слово будет звучать - ментальные скрепы, и это есть у всех народов.

И не приплетайте к ним политические, националистические, экономические и прочие вопросы. Будьте повыше тех, кто играя на этом, делает свой политический гешефт...



[Исправлено: Моше, 10.05.2017 - 15:14]