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Разочарованная зрительница
Новости сайта и форума




Отправлено: 19.04.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу поделиться со всеми своим разочарованием от вчерашнего концерта так называемого "шансона года".
Я сознательно пишу название с маленькой буквы, т. к. на большее состоявшееся действо и не тянет. Такого убожества я еще не видела никогда. Наверное даже сельский клуб перед концертом "известных артистов" украсили бы лучше. Сцена была практически не оформлена, все выступления артистов проходили на пустых подмостках, на фоне постоянно повторяющейся нарезки непонятно чего на видиоэкране. Один из исполнителей, Михаил Шелег, раз или два пытался спросить у зала и технарей, мол что это на экране может означать, а потом, поняв бесполезность, бросил что-то вроде: "А-а-а, сойдет!" Но он, как и Владимир Черняков, выступивший ранее, при всем этом хотя бы пытались раскачать, "завести" зал. К слову, Шелегу это удалось, провожали его со сцены бурными аплодисментами. И вот на сцену вышел Асмолов... Не знаю как многие, но я шла на концерт именно ради него, ради его давно знакомых и любимых песен. Но что я в итоге вижу и слышу! Выходит на сцену певец, кратко сообщает, что он в общем-то и не шансонье вовсе, а исполнитель "Городского романса". И до того, как появился термин "шансон" он уже "работал стадионы" со своими песнями. Запел, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, но почему-то голоса было практически не разобрать на фоне музыки. И спел он буквально всего три песни, как объявил об окончании концерта и финальной песне. Здесь я уже совсем впала в ступор. Весь концерт длился не 2 часа, как обещали афиши, а всего 1 час 30 минут! Халтура, но кто за нее ответит?

Интерес
Новости сайта и форума




Отправлено: 21.04.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня хотел поехать в РФ в гости к родственникам, решил им на майские праздники привезти ОДНУ ТУШУ нашего вкусного Казахстанского мяса! Поехал покупать на убойный пункт "N", так как если купить у кого-то со двора или на базаре мне ни кто не даст разрешительные документы на мясо для прохождения государственной границы РФ!

На убойном пункте "N" мне вежливо отказали когда узнали куда я собрался свинюшку везти, для проезда через границу мне нужен Ветеринарный сертификат Таможенного Союза, а простым людям(физ. лицам) они не имеют права его давать и следовательно продавать мясо! Когда я поинтересовался как мне быть, мне ответили, что я должен открыть ИП и заключить контракт ( получается с родственниками) с Российской стороной, приехать снова в пункт "N" после чего мне они смогут продать свинину с соответствующими документами!!! Объехав три убойных пункта Костаная везде получил отказ! Вопрос: на сколько законны действия убойных пунктов!!!

§ Виталий Ефименко
Re: Новости сайта и форума
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 28
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 26.04.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Здравствуйте! Многие годы задаюсь таким вопросом:"Куда девать отработавшие люминисцентные лампы, батареки? пару лет назад В Рудном была акция за гос.бюджет возглавляемой Максимом Фроловым под названием"Мусора.Больше.Нет."не буду коментировать лозунг ,тем более он слизан с других кампаний. В школах Рудного они проводили кампании под лошунгом" сдай батарейку-спаси ежика " и приводили ужасающие масштабы заражения окружающей среды от одной батарейки. Максим получил на эту акцию грант 1 млн.тг. в магазинах были раставлены контейнеры. туда желающие сносили отработавшие батарейки,собирали в школе. Потом якобы их вывезли в одно из утилизационных предприятий челябинской области. и все акция затухла. я не знаю куда сдавать такие опасные продукты. Поделитесь своими способами утилизации ртутьсодержащих продуктов. по ТВ показывали,что в РОссии имеются всего 2 предприятия демеркуризации. В советское время предприятия были подотчетны в круговороте ртути в природе. лампы собирались и отвозились на утилизацию. так какие варианты можете предложить у нас,кроме выброса ламп в мусоркуи дальнейшему захоронению их на полигонах?Потом ртуть содержащие элементы попадают в грунтовые воды и попадают к нам через питьевую воду. кого-то за это когда-нибудь привлекали к ответственности? По сути, если нет возможности утилизировать такие дешевые лампы,стало быть никому это не нужно.


- Мы действительно провели в прошлом году указанную акцию, - ответил «НГ» руководитель молодежного ресурсного центра акимата Рудного Максим ФРОЛОВ, - получили грант и отработали его. Не «якобы», а реально вывезли собранные батарейки на утилизацию. Целью грантовой акции было информирование рудничан о вреде таких, казалось бы, безобидных вещей, как те же батарейки, и формирование привычки не выбрасывать их куда попало. Что касается сегодняшней ситуации, то в Рудном есть магазин сети «Технодом», где установлены контейнеры для сбора отработанных батареек, электропровода, гаджетов.
Эко-боксы установлены в рамках проекта «Любим природу, любим Казахстан!», в котором участвуют управление природных ресурсов, департамент экологии и компания «Технодом».
Что касается сбора люминесцентных ламп, то в управлении экологии «НГ» сообщили, что оборот их на предприятиях всех форм собственности и сейчас контролируется, никто не имеет права просто выбрасывать их на свалку. Предприятие по утилизации таких отходов имеется в Лисаковске. Подобный мусор от физических лиц - это действительно проблема. Но в Костанае, например, установлен контейнер для сбора ламп. Это весьма дорогостоящий бокс, установила его частная компания «Промотход» при содействии местных властей. Автор обращения на сайт вполне может ставить вопрос о необходимости и возможности установки подобного бокса перед властями Рудного, депутатами гормаслихата.
Как сообщили «НГ» в департаменте охраны общественного здоровья (бывшая областная санэпидстанция), в Костанайской области никогда не регистрировались случаи ртутного загрязнения питьевой воды, соответственно, никто за это к ответственности не привлекался. Если у потребителя есть сомнения в качестве воды, он может обратиться с заявлением в городское подразделение названного департамента.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.05.2017 - 09:34]
Профайл

Я
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 27.04.17 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какую икону привозят в Костанай 1 мая ?

§ Рудничанин
Re: Новости сайта и форума
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.04.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!
Вот закончился очередной этап конкурса "Автобус моей мечты". Только я хочу напомнить уважаемой редакции про существование маршрута №23. Дело в том, что я ни в одном номере не видел статью о нем (это я про последний завершившийся конкурс говорю). Может быть вы рассмотрите все маршруты, а потом будут итоги?
Также хочется предложить редакции идею проведения такого конкурса в городе Рудном.
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112
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 27.04.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
хочется предложить редакции идею проведения такого конкурса в городе Рудном.

Автобусы в сторону комбината точно не понравятся, особенно с утра, давки и толкотня..
А остальные едут все в одну сторону и по одной дороге, ну 26й только на жд вокзал попадает..
Ах да, еще есть и Комсомольский проспект, но 20ка и 13й по моему тоже в оконцовке попадают на Сандригайло как и все..

рита
Новости сайта и форума




Отправлено: 29.04.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.к.в родительский день не смогла съездить на кладбище из-за того,что была на работе,то поехала сегодня.Была очень расстроена : свалка на свалке. Интересно , когда-нибудь мусор вывозят?И куда позвонить,кто знает?

Павел
Новости сайта и форума




Отправлено: 02.05.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день. Сегодня с утра приехали на работу и приятно удивились, всю улицу Аль-Фараби разделили непрерывной двойной сплошной. Т.е. когда едешь со стороны центра в направлении ж/д вокзала, повернуть налево в какую либо организацию невозможно не нарушив. А наша доблестная полиция уже вовсю этим пользуется. Куда обращаться?

гражданин А
Безопасность пешеходов




Отправлено: 04.05.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с ремонтом улицы Абая, открыли двустороннее движение на односторонних улицах Волынова и Ворошилова, дорожные знаки не подготовили. Водители которые едут по "встречке" не видят где находятся пешеходные переходы, а жители, особенно дети, по привычке думают что водители в курсе. Рядом несколько школ и детсадов. Срочно нужно принять меры.

§ Victor Yang
Новости сайта и форума
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8400
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.05.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с сайтом? Последнее время очень тяжело грузится и через раз.
Профайл
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