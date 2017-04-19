Цитата: Денис:

Здравствуйте! Многие годы задаюсь таким вопросом:"Куда девать отработавшие люминисцентные лампы, батареки? пару лет назад В Рудном была акция за гос.бюджет возглавляемой Максимом Фроловым под названием"Мусора.Больше.Нет."не буду коментировать лозунг ,тем более он слизан с других кампаний. В школах Рудного они проводили кампании под лошунгом" сдай батарейку-спаси ежика " и приводили ужасающие масштабы заражения окружающей среды от одной батарейки. Максим получил на эту акцию грант 1 млн.тг. в магазинах были раставлены контейнеры. туда желающие сносили отработавшие батарейки,собирали в школе. Потом якобы их вывезли в одно из утилизационных предприятий челябинской области. и все акция затухла. я не знаю куда сдавать такие опасные продукты. Поделитесь своими способами утилизации ртутьсодержащих продуктов. по ТВ показывали,что в РОссии имеются всего 2 предприятия демеркуризации. В советское время предприятия были подотчетны в круговороте ртути в природе. лампы собирались и отвозились на утилизацию. так какие варианты можете предложить у нас,кроме выброса ламп в мусоркуи дальнейшему захоронению их на полигонах?Потом ртуть содержащие элементы попадают в грунтовые воды и попадают к нам через питьевую воду. кого-то за это когда-нибудь привлекали к ответственности? По сути, если нет возможности утилизировать такие дешевые лампы,стало быть никому это не нужно.



- Мы действительно провели в прошлом году указанную акцию, - ответил «НГ» руководитель молодежного ресурсного центра акимата Рудного Максим ФРОЛОВ, - получили грант и отработали его. Не «якобы», а реально вывезли собранные батарейки на утилизацию. Целью грантовой акции было информирование рудничан о вреде таких, казалось бы, безобидных вещей, как те же батарейки, и формирование привычки не выбрасывать их куда попало. Что касается сегодняшней ситуации, то в Рудном есть магазин сети «Технодом», где установлены контейнеры для сбора отработанных батареек, электропровода, гаджетов.

Эко-боксы установлены в рамках проекта «Любим природу, любим Казахстан!», в котором участвуют управление природных ресурсов, департамент экологии и компания «Технодом».

Что касается сбора люминесцентных ламп, то в управлении экологии «НГ» сообщили, что оборот их на предприятиях всех форм собственности и сейчас контролируется, никто не имеет права просто выбрасывать их на свалку. Предприятие по утилизации таких отходов имеется в Лисаковске. Подобный мусор от физических лиц - это действительно проблема. Но в Костанае, например, установлен контейнер для сбора ламп. Это весьма дорогостоящий бокс, установила его частная компания «Промотход» при содействии местных властей. Автор обращения на сайт вполне может ставить вопрос о необходимости и возможности установки подобного бокса перед властями Рудного, депутатами гормаслихата.

Как сообщили «НГ» в департаменте охраны общественного здоровья (бывшая областная санэпидстанция), в Костанайской области никогда не регистрировались случаи ртутного загрязнения питьевой воды, соответственно, никто за это к ответственности не привлекался. Если у потребителя есть сомнения в качестве воды, он может обратиться с заявлением в городское подразделение названного департамента.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.05.2017 - 09:34]