Елена Пикельная Re: Выйти в мир и увидеть его #3





(Журналисты) Сообщений: 140

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 15:08 Завтра 59-й тур проекта будет завершен. Мы и так тянем до последнего, чтобы собрать по возможности больше денег для нуждающихся. Иногда, помощь, действительно приходит в последнюю минуту.

На сей момент состояние дел таково: 67 500 - остаток с предыдущего тура; взносы в 50 000, 10 000 и 3 000 сделали читатели, пожелавшие остаться неизвестными; итого в кассе проекта 130 500 тенге. !00 000 тенге всегда выделяет наш генеральный спонсор - такси "Народное", без которого существование проекта уже невозможно представить. Предположим, что постоянные благотворители: Евгений, Дмитрий и Талгат, как и прежде будут иметь возможность пожертвовать на "Нужные деньги" те суммы, которые они жертвуют регулярно. Тогда ожидается итоговая сумма 330 500 тенге. На двоих участников явно не хватает. Когда комиссия отбирала претендентов на участие в этом туре, предварительно условились, что при любом раскладе в первую очередь деньги будут выделяться для Анель, потому что в ее случае слишком дорого время и вообще, это последний шанс на зрение. Получается, что под угрозой покупка специального велосипеда для Тамирлана. Так хочется, чтобы у мальчика было лето! Если кто-то хочет помочь завершить этот тур удачно для обоих участников, у вас еще есть возможность сделать это в ближайшие дни.