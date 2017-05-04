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§ NG.kz
Выйти в мир и увидеть его
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28136
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С участниками 59-го тура благотворительного проекта мы знакомимся впервые. Обратиться в «Нужные деньги» две семьи из Костаная заставили крайние обстоятельства.
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§ Елена Пикельная
Re: Выйти в мир и увидеть его
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 140
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.05.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только начался очередной тур нашего проекта, а уже неизвестный читатель принес в редакцию 10 000 тенге. Спасибо!
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§ Princesscka
Re: Выйти в мир и увидеть его
Princesscka


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 13.06.14
Отправлено: 05.05.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу выразить слова поддержки Гаухар, и пожелать благополучного исхода операции. Олег Витальевич действительно Врач от бога, именно так, с большой буквы. К сожалению нашей девочке он помочь не в силах - диагноз неоперабельный, но когда ездили к нему видела много деток, которым он подарил возможность видеть наш мир. Пусть у Анель все будет хорошо!
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§ Елена Пикельная
Re: Выйти в мир и увидеть его
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 140
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 10.05.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра 59-й тур проекта будет завершен. Мы и так тянем до последнего, чтобы собрать по возможности больше денег для нуждающихся. Иногда, помощь, действительно приходит в последнюю минуту.
На сей момент состояние дел таково: 67 500 - остаток с предыдущего тура; взносы в 50 000, 10 000 и 3 000 сделали читатели, пожелавшие остаться неизвестными; итого в кассе проекта 130 500 тенге. !00 000 тенге всегда выделяет наш генеральный спонсор - такси "Народное", без которого существование проекта уже невозможно представить. Предположим, что постоянные благотворители: Евгений, Дмитрий и Талгат, как и прежде будут иметь возможность пожертвовать на "Нужные деньги" те суммы, которые они жертвуют регулярно. Тогда ожидается итоговая сумма 330 500 тенге. На двоих участников явно не хватает. Когда комиссия отбирала претендентов на участие в этом туре, предварительно условились, что при любом раскладе в первую очередь деньги будут выделяться для Анель, потому что в ее случае слишком дорого время и вообще, это последний шанс на зрение. Получается, что под угрозой покупка специального велосипеда для Тамирлана. Так хочется, чтобы у мальчика было лето! Если кто-то хочет помочь завершить этот тур удачно для обоих участников, у вас еще есть возможность сделать это в ближайшие дни.
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§ Елена Пикельная
Re: Выйти в мир и увидеть его
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 140
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 10.05.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительно, пока я писала о трудностях сбора денег в это туре, на Яндекс-кошелёк издатель "НГ" перечислил 15 000 российских рублей. Их вкупе с перечисленными ранее неизвестными благотворителями суммами в 200 и 490 рублей, мы обналичим и получится в итоге приблизительно (с учетом всяческих комиссий) 80 000 тенге. Мечта Тамирлана о велосипеде почти исполнилась.. Осталось собрать 15 000теннге.
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заметка
Re: Выйти в мир и увидеть его




Отправлено: 10.05.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с яндексом договориться не получится, чтобы они не облагали комиссией этот проект?
или может на другой кошель перейти?
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