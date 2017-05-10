Бывалый Re: Для жителя Федоровского района плохие дороги стали стимулом... #7







Отправлено: - 15:17 Цитата: Сыновья рассказывают, что отец через свою старенькую «Нокию» много читал в Интернете Очередной изобретатель велосипедов.

Взял бы подшивку "Моделист-конструктор" за 80-е годы - там этих вездеходов по три штуки в каждом номере было.



ПС.

И нафига он гусеничный ход городит?

Деревня же.

На пневматиках низкого давления (камеры от К-700) давно бы уже сделал и катался по любым говнам...