Цитата: гость:

Отмазки. Какие могут быть оправдания? Закон об образовании, как и типовые правила един для всех. Неумелое руководство.

Правильно.

Влупить селянам неподъемную оплату за детсад и закрыть его к чертям собачьим.

Не умеют родители зарабатывать на детсад - пусть дома сидят с детьми.

То-то их детям будет больше пользы от сидения дома, ога.